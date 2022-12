Profesor Ćurguz sklapa ekipu za proljeće: Peco šesto pojačanje Sloge ove zime!

Najbolji fudbaler Srpske iz 2018. vraća se u Premijer ligu BIH.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Sloga Meridian uspjela je da pri kraju jesenje polusezone konsoliduje redove i nakon serije poraza ipak ostane iznad zone ispadanja, što će biti i cilj Dobojlija u nastavku sezone.

Trener Zoran Ćurguz i njegov stručni štab rade na rekonstrukciji ove ekipe koju su ove zime napustili Eldin Hasanbegović, a to će učiniti i napadač Luka Kulenović.

U međuvremenu Sloga Meridian radi na dovođenju pojačanja, a trener Ćurguz potvrdio je za MONDO da je novi igrač kluba iz Doboja Demir Peco.

Nekadašnji najbolji fudbaler Srpske za 2018. godinu vraća se u Premijer ligu BIH nakon epizode u Varaždinu tokom koje je bio i pozajmljen Veležu.

"Htjeli smo podići kvalitet ekipe sa provjerenim igračima i izbor je pao na njega. Naadam se da će se brzo uklopiti pošto mu je liga već poznata. Očekujem sa njim jedan dodatan kvalitet ekipe", rekao je Ćurguz za MONDO i dodao.

"Pored Demira Pece koji će danas potpisati došli su još Milan Lalić, Miloš Nikolić, Bakir Brajlović i Pavel Baranov i Toni Livnačić. Još ćemo angažovati jednog igrača do 21 i to bi trebalo biti to za ovaj zimski prelazni rok".

On je najavio da će osim Hasanbegovića i Kulenovića, još tri-četiri igrača napustiti Slogu u ovom prelaznom roku.

Sloga će u prvom dijelu priprema koji će obaviti u Doboju odigrati i pripremnu utakmicu sa banjalučkim Borcem, a potom zajedno sa crveno-plavima čarter letom iz Beograda putuju na pripreme u Antaliju.

"U Turskoj ćemo odigrati tri pripremna meča, a protivnici će nam biti Arsneal iz Tule, Ufa i Sogdijana iz Uzbekistana", rekao je Ćurguz.