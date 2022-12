Maksimović i Leotar vjeruju jedan drugom: Trebinjci produžili s trenerom do 2024!

Marko Maksimović nastaviće još godinu i po s poslom koji je započeo polovinom septembra.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Ekipa Leotara uspjela je pod vođstvom Marka Maksimovića da se digne iz „zone ispadanja“ i vrati šanse za osptanak u Premijer Ligi BIH.

Trener koji je osvojio šampionsku titulu s Borcem preuzeo je polovinom septembra Trebinjce koji od tada bilježe mnogo bolje rezultate, posebno kod kuće gdje su osvajali bodove i protiv onih najjačih ekipa, pa i šampiona Zrinjskog.

Rezultat toga je produženje saradnje između Leotara i Maksimovića, koji je potpisao novi ugovor i ostaće na stadionu Police do ljeta 2024.

"Sigurno da smo i jedni i drugi zadovolji i definitivno je to potvrđeno kad smo razgovarali o razvoju kluba u narednom periodu i to je ono što me najviše raduje.Najvažnije da nastavimo u ritmu, a onda, ako Bog da, da se u sljedećoj sezoni napravi iskorak", rekao je Maksimović za MONDO.

"Nikad ne potcjenjujem druge, niti sebe precjenjujem. Mi ćemo nastaviti da radimo, ekipa će se dodatno pojačati ove zime i proći ćemo pripreme ezajedno tako da očekujem da nadogradimo ono što smo napravili u prvom dijelu sezone", dodao je trener Leotara.

On je potvrdio da će biti promjena u ekipi i rekao da je zadovoljan što su ugovore produžili Haris Handžić i Slobodan Uzelac.

"Klub radi na pojačanjima, ali zasad ne bih o imenima, doći će 4,5 igrača koji će sigurno pojačati konkurenciju. Očekujem da imamo zdravu konkurenciju, u veznom redu nam nedostaju dva igrača, nedostaju nam dva igrača koji su zaštićeno godište, ali najbitnije je da je kostur ekipe ostao. Neki igrači su imali ponude, ali su pod ugovorom, a i ja nisam bio za to da odu i uspjeli smo da ih zadržimo", rekao je Maksimović.