Ronaldo otrčao za milionima, a Modrić pokazao koliko je veliki: Odbio Arape i novac - u Realu do kraja karijere!

Nema ništa od transfera kojem se nadao jedan od najbogatijih klubova Saudijske Arabije.

Izvor: Profimedia

Odluka Kristijana Ronalda da završi sa "ozbiljnim" igranjem fudbala i preseli se u Saudijsku Arabiju, gdje će kao član Al-Nasra biti najplaćeniji u istoriji, već danima je glavna tema. Portugalac je prihvatio da tokom naredne dvije godine igra za jedan od najbogatijih klubova u toj zemlji, a oni imaju i daleko veće planove. Već sada su krenuli po Maura Ikardija, sljedeća meta mogao bi da bude Serhio Ramos, a na kraju bi željeli da tim ojačaju i Lukom Modrićem!

To se, na žalost Saudijaca, neće desiti. Hrvatski fudbaler Luka Modrić donio je odluku da ni ne razmišlja o transferu u Al-Nasr. Kako je obavijestio čelnike Real Madrida, on želi da baš u najvećem španskom klubu završi karijeru. Da li će to biti na kraju ove ili sljedeće sezone, ali Modrić nema namjeru da se seli na drugi kontinent.

Osvajač Zlatne lopte baš u dresu španskog velikana imaće priliku da svojoj bogatoj kolekciji trofeja osvojenih sa Realom doda još neki tokom mandata u Madridu, ali i da sebe dodatno upiše u istorijske knjige. Kada bude završio karijeru, Modrić će biti upamćen kao jedan od igrača sa najdužim stažom u Realovoj istoriji.

On je još davne 2012. godine stigao iz Totenhema, a tokom više od deset godina u Madridu odigrao je čak 455 mečeva za Real. U međuvremenu je osvojio tri titule u Primeri, jedan Kup Kralja, četiri Superkupa Španije, pet trofeja u Ligi šampiona, četiri Superkupa Evrope i četiri svjetska prvenstva za klubove. Nije loše...