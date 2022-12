ŠOKIRALA NAS JE VIJEST O MIHAJLOVIĆU: Luka Modrić govorio o Srbinu poslije velike pobjede, poslao poruku porodici

Kapiten "Vatrenih" poslao poruku

Hrvatska reprezentacija osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu jer je pobijedila Maroko, a poslije meča je lider i kapiten "Vatrenih" Luka Modrić govorio i o smrti srpske legende Siniše Mihajlovića.

"Šokirala nas je vijest, mada smo znali da se bori s bolešću. Nadali smo da će uspjeti da se izvuče. Mogu samo da izrazim saučešće njegovoj porodici i neka počiva u miru", rekao je najbolji hrvatski fudbaler.

Siniša Mihajlović bio je selektor Srbije u utakmicama protiv Hrvatske u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014, a Luka Modrić bio je i tada "desetka" svog tima. U međuvremenu je postao najveći igrač u istoriji fudbala na prostoru bivše Jugoslavije, jer je dva puta odveo reprezentaciju do najviših vrhova - najprije do finala Svjetskog prvenstva 2018. protiv Francuske, a ovog decembra i do trećeg mjesta u Kataru. Uz to, sa Real Madridom je pet puta osvojio Ligu šampiona i aktuelni je prvak Evrope.

Siniša Mihajlović preminuo je u petak u Rimu, poslije duge borbe protiv leukemije. Doktorka bolnice u Bolonji priznala je da nije vidjela tako agresivan oblik bolesti i otkrila je kako su izgledali posljednji dani srpske fudbalske legende.

