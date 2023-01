Zvezda odbija ponude i dovodi 4-5 pojačanja! Terzić otkrio sve - evo ko ODLAZI, a ko DOLAZI na Marakanu!

Mitar Mrkela i Zvezdan Terzić pričali su o dolascima i odlascima u Zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda počela je pripreme za nastavak sezone. Pokušaće da odbrani prednost od 10 bodova u odnosu na Partizan i da osvoji titulu. Prije početka treninga i svega što slijedi predstavnicima medija obratili su se i ljudi unutar kluba. Zvezdan Terzić i Mitar Mrkela.

I jedan i drugi obraćanje su počeli tako što su svima čestitali praznike i poželjeli sve najbolje igračima, priustnima. "Nadam se da ćemo sa osmijehom dočekati pripreme i da ćemo slaviti još jednu titulu. Svjesni smo da imamo deset bodova prednosti u odnosu na večitog rivala ali smo svjesni isto tako da to mora mnogo mnogo bolje u odnosu na vaš kvalitet. Ne bih volio da se smanjuje ta prednost jer se to sa dva remija lako istopi. Zato vas pozivam na jedan visok profesionalizam kako u treningu tako u svakodnevnom životu i prilazu obavezama i na kraju utakmicama. Imate šefa koji će prvi prvi put sam sa vama odraditi pripreme. Bilo je tu mnogo problema, on je došao u jednom nezgodnom trenutku usred sezone. Bilo je tu mnogo objektivnih razloga zašto smo nismo izgledali onako kako smo očekivali i ne sumnjam da će to biti mnogo, mnogo bolje ovog proljeća", rekao je Terzić.

Potom je generalni direktor pričao o planovima i transferima. "Imamo veliki broj igrača, nikome se ne ide iz Zvezde. Postoje ponude za Erakovića, Mitrovića i Kangvu, odbili smo ih, jer su to kapitalci kluba. Ima igrača koji su u planu da igraju manje i onih kojima ističe ugovor. Potreban nam je remont u narednih šest mjeseci, igraćemo Ligu šampiona. Za Evropu su nam potrebni brzi i snažni igrači, za domaću scenu nešto drugačiji, hoćemo da budemo konkurentni. Objavićemo dolazak četvorice ili petorice igrača, nešto i nećemo, jer su planirani da potpišu u junu."

Uslijedilo je i direktno pitanje novinara o Erakoviću. "Za njega je stigla ponuda od 9 miliona evra, 6 fiksno i 3 miliona kroz bonuse, nismo bili zadovoljni. Odbili smo i ponudu za Mitrovića koja je stigla iz Španije. I za Ivanića je stigla ponuda od 3 miliona evra i to sinoć. Odbili smo i nju. Hoćemo da pošaljemo poruku da nam je stalo do titule."

Pričao je i o strancima, Kalifi Kulibaliju i Sekuu Sanogu. "Klub iz Turske hoće da pozajmi Kulibalija na šest mjeseci, postoji dobra šansa da on više ne bude sa nama. Sanogo je produžio ugovor, ali i kod njega postoji mogućnost da se vrati u Švajcarsku, razgovarali smo sa njim. Da spomenem i Bena kome ističe ugovor u junu, on je najbolji stranac u novijoj istriji Zvezde i zaslužuje respekt. Moraćemo da budemo senzibilni kada budemo sa njim pričali."

Zatim se medijima obratio sportski direktor Mitar Mrkela i potvrdio da klub radi na pojačanjima. "Želimo da podlmadimo i ubrzamo ekipu, sve je usmjereno ka ljetnom prelaznom roku. Potpisali su Spajić i Nikolić. Prioritet su nam pozicije desnog beka i špic, tražimo kvalitetno rješenje", kaže Mrkela.

Odgovorio je i na pitanje o spekulacijama oko povratka Filipa Đuričića iz Sampdorije i Filipa Mladenovića iz Legije. "Sa Đuričićem sam pričao jednom, nije želio da se vrati. Sa Mladenovićem sam dva puta razgovara, nije želio da se vrati", zaključuje Mrkela.