Kako je bivši fudbaler Partizana završio u BIH? Neca Mihajlović otkrio: Otvorim Instagram, a tamo poruka…

Pomalo nevjerovatna priča nekadašnje velike nade beogradskog Partizana.

Izvor: MN PRESS

Dobojski premijerligaš Sloga Meridian ove jeseni dobila je jedno iznenadno, ali ogromno pojačanje.

Ekipu Zorana Ćurguza krajem oktobra pojačao je Nemanja Mihajlović, nekadašnji biser Partizana i osvajač duple krune sa crno-bijelima i tako iznenadio većinu ovdašnjih ljubitelja fudbala.

Bivši fudbaler Partizana otkrio je u razgovoru za “Glas Srpske” nevjerovatnu priču kako je uopšte došlo do kontakta i otkud on u Premijer ligi BIH.

"Bio je oktobar prošle godine. Već sam ‘namjestio glavu da čekam januar i novi prelazni rok. Počeo sam u Beogradu da treniram sa jednom ekipom, čisto zbog sebe. Tada mi je na Instagramu stigla poruka sa pitanjem da li bih došao u Slogu. Odgovorio sam da možemo da se čujemo, vidimo. Čovjek mi je pisao da će me zvati jedan agent, koji mi se i javio. Rekao sam mu da stavi sve na papir pa ćemo vidjeti. Uradio je to, nismo se nešto natezali. Čuli smo se još nekoliko puta, vidio sam i želju trenera, odnosno ljudi iz Sloge. Znao sam da je to to. Pristao sam i odlučio da krenem skroz od nule. Da nisam odgovorio na poruku nikad ne bih završio u Doboju. Čuo sam još nekoliko priča kako su ljudi i preko Fejsbuka završavali angažmane, iako im neke moje kolege nisu vjerovale kad su im stizale te poruke. Uvijek treba odgovoriti, nikad se ne zna šta može da se desi”, otkrio je Mihajlović.

On je dodao da mu je prijao dolazak u Slogu Meridian, za koju je dosad odigrao dvije utakmice. Uvjeren je da ako se dobro spremi u nastavku sezone može biti adut Dobojlija u borbi za opstanak.

"Trebalo mi je ovo. Dugo sam bio bez kluba. Bilo je dosta kombinacija, nisam imao ni sreće da se namjesti nešto što bi mi se svidjelo, ali zadovoljan sam u Doboju. Osjetio sam ekipu. Krivo mi je samo što nisam prošao pripreme i od početka sezone bio s timom, ali evo prilike sad da sve nadoknadim, da do kraja sezone budem pravi, a posle ćemo videti šta i kako dalje. Samo je bitno da obavim dobre zimske pripreme. Vjerujem u sebe, u idealnoj sam sredini da se vratim na pravi put", rekao je Mihajlović.

Mihajlović je dijete Rada, ali se afirmisao u Partizanu sa kojim je osvojio duplu krunu u sezoni 2016/2017, kao i Kup Srbije godinu dana ranije.

U ljeto 2017. otišao je u holandski Herenven u transferu vrijednom 1,7 miliona evra, a tamo se zadržao tri godine odigravši svega 29 utakmica.

Nakon Herenvenea nije uspio da se skrasi i promijenio je nekoliko klubova. Igrao je za poljsku Arkdu, turske klubove Boluspor i Belikesirspor, a posljednji klub prije Sloge bio mu je Spartak iz Subotice sa kojim mu je ugovor istekao u julu, pa je u Doboj stigao kao slobodan igrač.