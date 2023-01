"MIHA, OVO JE ZA TEBE!" Deki vidio gol, prekrstio se, pa pogledao u nebo - Tačno je, pomislio sam na Sinišu! (VIDEO)

Dejan Stanković je poslije dugo vremena slavio pobjedu sa Sampdorijom, a posvetio ju je Siniši Mihajloviću.

Izvor: Arena /Printscreen

Dejan Stanković uspio je sa Sampdorijom da pobijedi Sasuolo 2:1, a nakon utakmice se prekrstio, pogledao u nebo, poslao poljubac ka oblacima i ovaj trijumf posvetio Siniši Mihajloviću! Već je i ranije više puta emotivno govorio o svom prijatelju, saigraču i mentoru, a sada je na konferenciji za medije nakon meča potvrdio da je ovo bila pobjeda za Mihu.

Dvojica veterana Manolo Gabijadini i Tomaso Auđelo postigli su golove za trijumf, a on je bio poseban. Ne samo zato što je Sampdorija posljednji put pobijedila 24. oktobra, već i zato što je trijumf mogao da bude posvećen čovjeku koji je u Sampdoriji nizao pobjede.

"Tačno je da sam poslije Auđelovog gola pomislio na Sinišu!", jasan je bio Stanković koji je na konferenciji za medije istakao da je od prvog minuta meča tim sjajno odgovorio na sve zadatke koje je zadao.

Samdorija je samo jedan od klubova u kome je Mihajlović ostavio trag, ali malo gdje je harizmatični Srbin uspio toliko da ostvari kao u Đenovi. Prvo je kao igrač nastupao za ovaj klub od 1994. do 1998. godine i za to vrijeme je dao 12 golova na 110 utakmica, a onda je od 2013. do 2015. godine vodio Sampdoriju kao trener.

Preminuo je u decembru 2022. godine poslije duge i teške borbe sa leukemijom, koju je dva puta uspijevao da pobijedi. U njegovu čast je u Beogradu urađen i jedan predivan mural: