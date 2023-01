Nije ovo više Klopov Liverpul! Novi nokaut za velikana - pojačanja nema, Liga šampiona izmiče!

Liverpul je izgubio od Brajtona, Liga šampiona je sve dalja...

Izvor: Profimedia

Liverpul prolazi kroz krizu kojoj se ne nazire kraj, ovo više nije onaj dominantan tim Jirgena Klopa. Ona ekipa koja je presingom, brzinom i kvalitetom "gazila" rivale, umjesto toga je ponovo pregažena. Brajton je deklasirao "crvene" - 3:0 (0:0). U prethodnom kolu Brentford, sada Brajton, a slijedi derbi kola sa Čelsijem koji je takođe u problemima. Sada ima 28 bodova, Brajton je ispred sa 30, a četvrtoplasirani Njukasl ima 35.

Domaćin je dominirao tokom cijelog meča, samo pukom srećom i poništenim penalom zbog ofsajda, nije bilo golova u prvom dijelu meča, to se brzo promijenilo. Već na startu drugog dijela, Suli Marč je u 47, pa 53. minutu matirao Alisona dva puta. Onda je u 82. izveo aut, Deni Velbek je prebacio loptu preko Džoa Gomeza i zatresao mrežu. Brazilski golman nije imao mnogo šansi da odbrani bilo koji od tih šuteva, uz to je odbranio i nekoliko velikih šansi. Statistika sve govori, šutevi ka golu 16:6, šutevi u okvir gola 9:2. Toliko dobro je tim Roberta de Zerbija igrao.

Po ko zna koji put svi su mogli da vide da Liverpul nema vezni red. Tačno je da nema povrijeđenih Luisa Dijaza, Dioga Žote, Artura, Virdžila van Dajka, Darvina Nunjeza i Roberta Firmina, ali to ne može da bude opravdanje za ovako loše partije. Klop nema rješenje ni na klupi, u momentu kada je Brajton poveo sa 2:0 i kada je morao da pogleda ka rezervama, mogao je da uvede Nabija Keitu koji je van forme ili klince Harvija Eliota (19), Fabija Karvalja (20) ili Bena Douka (17). Uveo je Harvija i Bena, ni to nije mnogo promijenilo. U startnoj postavi bio je Aleks Okslejd-Čembrlen koji je odavno prošao zenit. Na sve to Mohamed Salah je u padu forme.

U periodu dominacije Klopovog tima, kada su osvojili Premijer ligu i Ligu šampiona nerješiva enigma bili su bekovi Trent Aleksander Arnold i Endi Robertson. Sada su i njih dvojica u padu, ali je mnogo veći razlog problema izostanak pravog veznog igrača. Onog ko je radio "prljav posao", a to su bili Žoržinjo Vajnaldum i Fabinjo. Holanđanin je otišao iz kluba, tražio je veću platu i dugoročniji ugovor i sada se oporavlja od teške povrede u Romi, dok je Brazilac već duže vrijeme u ogromnim problemima sa formom.

Kapiten Džordan Henderson izgubio je na onoj brzini, više nije ta "radilica", jedino Tijago Alkantara pokazuje znake života na sredini terena. Brajton je odigrao ovaj meč kao Liverpul od prije nekoliko sezona, brzinom po krilima ih je "uništio". Ako američki vlasnici ne "odriješe kesu", Liverpul bi mogao da ostane i bez Lige šampiona, a bez plasmana u elitno takmičenje ni velika pojačanja neće doći.

Da postoji velika nervoza u timu sa "Enfilda" moglo je da se vidi i na konferenciji prije meča. Tada se Klop posvađao sa jednim novinarom koji ga je ponovo pitao o pojačanjima.

"Od kada sam došao ovdje držao sam 6,000 konferencija, vi ste bili na 5,999 vjerovatno i opet mi postavljate isto pitanje. Zašto? Znate odgovor, ponavljam to stalno. Da li zaista mislite da imamo pare tu u nekom sefu, stoje na gomili i da mi kažemo da nećemo pojačanja, neka novac stoji tu, nećemo nikoga da dovedemo. Znate dobro da nije tako", odbrusio mu je Klop. Na taj način još jednom je potvrdio da su američki vlasnici "zavrnuli slavinu" i da je to još jedan od razloga zbog kog je klub i zvanično na prodaju. Promjene su neophodne, to svi mogu da vide...

REZULTATI: