Golovi su za mene droga! Mitrović dominira u Fulamu, a malo je nedostajalo da ODE: Presudio jedan poziv od 45 minuta!

Aleksandar Mitrović pričao je o Fulamu, golovima, periodu u Njukaslu, problemima sa povredom...

Izvor: Profimedia/James Heaton/News Images

Aleksandar Mitrović jedan je od najboljih fudbalera u istoriji Fulama. Postigao je 107 pogodaka do sada na 192 utakmice i ako ovako nastavi postaće najbolji strijelac u istoriji. To mjesto drži Džoni Hejs (158 golova na 658 mečeva). Fenomenalne partije srpskog reprezentativca bile su povod za intervju koji je uradio portal "Atletik".

U opširnom razgovoru pričao je o sjajnim igrama, problemu sa povredom, periodu koji je proveo u Njukaslu, ali i o tome kako je malo nedostajalo da napusti klub u ljeto 2021. godine. Nije to učinio, ostao je i sada vodi klub ka Evropi.

"Za mene su golovi kao droga, što ih više dajem, to ih više želim, obožavam da tresem mreže. Volim taj osjećaj kad postigneš gol, tu strast, to je nešto što sam golgeter zna", počeo je Mitrović.

Kod Skota Parkera nije igrao, trener nije računao na njega i sve to je koštalo Fulam ispadanja iz Premijer lige.

"Neću da vas lažem, bio je to zaista težak period za mene. Osjetio sam kao da nisam poželjan u timu. Poštujem i takve stvari, jer svaki trener ima drugačije shvatanje fudbala. U tom periodu sam promašio i penal za Srbiju protiv Škotske i zbog toga nismo otišli na Evropsko prvenstvo. Bilo mi je baš teško. Ipak, vjerovao sam u sebe, znao sam svoje kvalitete i da će moje vrijeme doći ako nastavim da radim. Uvijek imam samopouzdanje."

Malo je falilo tada da napusti London. Imao je ponudu Dinama iz Moskve, a onda ga je pozvao Toni Kan,sin vlasnika Fulama Šahida Kana. On je ujedno i potpredsjednik kluba i direktor fudbalskih operacija.

"U tom periodu sam baš bio razočaran, nisam mnogo igrao, trener me nije ubacivao, želio sam nešto novo. Fizički sam se osjećao dobro, hteo sam da budem na terenu i tražio sam novi izazov. Onda me je Toni pozvao i pokazao mi ljubav i poštovanje. Razgovarali smo oko 45 minuta, za mene je on više od vlasnika kluba. On je moj prijatelj i jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao u svijetu fudbala, svi zamo da je tu za nas. Uvijek je vjerovao u mene."

Bio je u pravu, umjesto Parkera došao je Marko Silva i stvari su krenule na bolje. Čim je preuzeo klub, Portugalac je među prvima pozvao Srbina.

"Ispričao mi je planove za klub, ne samo za tu sezonu, već za budućnost. Objasnio mi je da me želi u timu, da sam važan igrač i da sam ja jedan od razloga što se priključio klubu i da ću dati 20 golova za njega. Svaki igrač želi da osjeti da mu trener vjeruje. Silva me je podsetio na kvalitete koje imam, dao mi je malo i slobode, znao sam da mi veruje. Kada osjetite to povjerenje od strane trenera, onda ste spremni da date sve za njega."

Portugalski stručnjak nije bio u potpunosti u pravu, prognozirao je 20 pogodaka, Mitar je tu sezonu završio sa 43 gola.

"Najbolja stvar koja mi se desila je promjena trenera. On je promenio naš način razmišljanja, donio nešto novo, nešto što nam je nedostajalo i to je razlog zbog kog izgledamo mnogo bolje nego prethodnih godina. Zbog njega osjećamo da pripadamo Premijer ligi, donio je taj mentalitet, veruje da se dešava nešto pozitivno. Bez obzira na to ko nam je protivnik, razmišljamo pozitivno, ne prilagođavamo se rivalu i to je novi stav. Znam da je bio samo jedan meč u kom nismo na pravi način parirali protivniku."

Igrao je Mitrović i za Njukasl pod vođstvom Rafe Beniteza. Nažalost, nije se uklapao u stil igre Španca, pa je ta epizoda završena neslavno. Vratio se u London i postao jedan od najboljih igrača u istoriji Fulama. Uprkos tome što tamo nije dobio pravu šansu, priča o tom klubu u superlativima.

"Nije išlo, ali to ne znači da nisam ostao u dobrim odnosima sa svima u klubu. Bio sam mlad, igrao sam za menadžera koji je imao defanzivan stil fudbala. Međutim, nisam imao nikada problem sa bilo kim u klubu ili sa navijačima, voljeli su me tamo. Poštovali su način na koji igram i znali su da sam dao sve od sebe, imam samo najljepše riječi za sve njih. Posle šest meseci u klubu primijetio sam da svi sjede na istim mjestima na stadionu vjerovatno duže od 10 godina. Izađeš na zagrijavanje i prepoznaš sve u prvom redu, porazgovaraš sa njima malo i čuješ kako pričaju da će njihovi unuci da sede jednog dana na tim mjestima. Oni baš žive za fudbal, žive za taj vikend kada će gledati svoj tim. Kada me prijatelji u Srbiji pitaju za Englesku, pričam im o Njukaslu, jer je za njih fudbal religija. To je veliki klub koji zaslužuje sve ovo lijepo što im se sada dešava sa novim vlasnicima i prilivom novca."

I dalje ima probleme sa povredom članka, koju je zadobio u reprezentaciji, istakao je da je za to potrebno mirovanje od nekoliko nedelja. Vrijeme koje nema, jer se utakmice redaju.

"Pokušavam da ostanem pozitivan. Nisam mnogo trenirao u prethodnih nekoliko mjeseci, pokušavam da vodim računa o tome postepeno, iz dana u dan."

Ispisuje Aleksandar nove stranice istorije, kako u klubu, tako i u reprezentaciji gde je najbolji strijelac svih vremena, dao je 52 gola do sada. "Ne osjećam potrebu da se bilo kome dokazujem. Uvijek sam znao da imam sposobnost da postižem golove u Premijer ligi ili u bilo kojoj drugoj ligi na svijetu. Dok god sam zdrav i spreman mogu da pravim probleme bilo kom defanzivcu na planeti. Nisam osoba koja juri rekorde, ja sam osoba koja juri golove", zaključio je Mitrović.