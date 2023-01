BEZ BORCA OVO NE BI BILO MOGUĆE! Novi trener golmana "zmajeva" želi plasman na EURO: To bi bila kruna ŽIVOTA!

Siniša Mrkobrada našao se u novom stručnom štabu "zmajeva", kojim komanduje Faruk Hadžibegić.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbalska reprezentacija BiH dobila je, sa prvim danima 2023. godine, novi stručni štab.

Za nasljednika Ivajla Peteva imenovan je Faruk Hadžibegić, kojem će ovo biti drugi mandat na čelu "zmajeva", kojima je komandovao tokom 1999. godine, u kvalifikacionom ciklusu za prvenstvo Evrope 2000. godine.

Nekadašnji fudbaler Sarajeva, Betisa, Sošoa i Tuluza imenovao je i kompletan stručni štab. U njemu se našao i aktuelni trener golmana Borca Siniša Mrkobrada, koji je u razgovoru za MONDO istakao da bez Borca, ovaj iskorak u karijeri ne bi bio moguć.

"Borac afirmiše sve, pravi trenere, igrače i sportske radnike. Ako je neko u Borcu, to je privilegija i uvijek će biti. Sve što sam uradio u životu, iako sam većinu nekog svog fudbalskog, kako igračkog, tako i trenerskog života proveo i u drugim klubovima, Borac me je nekako učinio golmanom i kad kažete ime Siniša Mrkobrada u ovom gradu, prva asocijacija je da sam bio golman Borca", rekao je Mrkobrada na početku razgovora za MONDO, iznijevši jedan začuđujući podatak.

"Ja sam prvi čovjek iz Banjaluke ili iz Područnog fudbalskog saveza Banjaluka koji je došao do A tima BiH. Vidite, ni to nije realno da tek nakon toliko godina od formiranja reprezentacije BiH neko iz PFS Banjaluka, kad je u pitanju stručni rad, bude u reprezentaciji."

Kako ističe, BiH u godinama ispred nas neće imati problema kada je riječ o čuvarima mreže

"Prateći formu Šehića i momaka koji su iznijeli posljednja dva-tri ciklusa kvalifikacija, tu su bili i Vasilj i Pirić, mislim da su golmani bili bolji dio tima. Mislim da tu Bosna i Hercegovina neće imati problema, tu je i mali Zovko koji je trenutno član Specije i nastupa u Seriji A. Imamo Omeragića koji brani za Servet, ima tu još momaka koji brane po Austriji i zemljama zapadne Evrope koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine i mislim da BiH neće imati problema na toj poziciji."

Izvor: Screenshot

Mrkobrada smatra da i u m:tel Premijer ligi BiH postoje golmani koji bi jednog dana mogli da stanu na gol A tima.

"Naravno, tu su i momci koje ne smijemo zaboraviti, koji su mlade snage i neko ko bi mogao da se ravnopravno umiješa za mjesto na golu. Ćetković iz Banjaluke ima 20 godina, ne spominjem ga zato što ga ja treniram, već zato što stvarno smatram da ima kvalitet. Tu je i Šahinović iz Sarajeva, koji ima 19 godina i koji je isto tako jako kvalitetan i obećava puno. Mislim da je BiH uvijek imala dobre golmane i da će tako i ostati. Uvijek je tako bilo, da se ne vraćam unazad 30-40 godina. BiH je uvijek imala kvalitetne golmane, iako mogu slobodno da kažem da rad sa golmanima nije na najviše nivou. To je neki kuriozitet, a to ipak dokazuje da smo talentovan narod, da se lako možemo prilagoditi i da imamo kvalitet za najviše domete."

Pred Mrkobradom i "zmajevima" sada su kvalifikacije za EURO 2024, koje počinju u novembru. BiH je kroz takmičenje u Ligi nacija već izborila baraž za kontinentalnu fudbalsku smotru i prije početka samih kvalifikacija, a Mrkobrada ističe da odlazak na EURO ne bi bio kruna karijere – već života.

"Za nekoga ko dolazi iz ovakve situacije, iz ovakve države, koja se samo jednom plasirala u posljednjih dvadeset i više godina na veliko takmičenje... To bi svima nama bio vjetar u leđa, i za Savez i za mladiće koji dolaze, za djecu koja sad počinju da se bave fudbalom, to je uvijek snažan zamajac. Mislim da to nije nemoguće, imamo realne šanse da se nađemo među najkvalitetnijim selekcijama u Njemačkoj. Naravno da bi bilo kruna moje karijere i ne mogu da nađem riječi da kažem koliko bih bio srećan da se izbori plasman na Evropsko prvenstvo", zaključio je Mrkobrada, koji će još par dana sa prvotimcima Borca provesti u Banjaluci, nakon čega slijedi odlazak u Antaliju, gdje će se ekipa pripremati od 27. januara do 10. februara.

