Da igramo u Banjaluci i Mostaru, bio bih selektor "zmajeva" besplatno! Vaha Halilhodžić o klupi BiH!

Bosanskohercegovački fudbalski stručnjak Vahid Halilhodžić otkrio je pod kojim uslovima bi postao selektor Bosne i Hercegovine.

Izvor: Profimedia

Nakon selekcije Maroka, popularni Vaha je sada veoma blizu selektorske klupe Južne Koreje, a u razgovoru za "Dnevni avaz" je govorio o smjeni Ivajla Peteva na klupi BiH i imenovanju Faruka Hadžibegića.

"Vidjećemo kako će to sve izgledati. Biti selektor u našoj državi je malo komplikovana pozicija. Politika, ovo-ono. A to ja nikako ne volim. Zvala su i mene ta trojica, ali ne mogu ja raditi tamo gdje moram gledati kako se zove koji igrač. Uz to, moram gledati i to kako se zove ko od trenera, asistenata... To meni nikako ne odgovara. Takođe, nikad mi neće biti jasno, ne mogu to da shvatim, zašto naša reprezentacija ne može igrati u Banjaluci ili na mostarskom 'Bijelom brijegu'. To može proći samo kod tamošnjih fašista, a za mene te granice ne postoje. To sam im odmah stavio do znanja", rekao je Halilhodžić.

Dodao je da bi to bio jedini uslov da preuzme "zmajeve" i to besplatno.

"Naravno. To sam nedavno i rekao, ponovio, čelnicima Saveza... Takođe, rekao sam im da ću i džabe biti selektor našeg državnog tima ako budemo igrali u Mostaru i Banjaluci".

