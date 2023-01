Dijabate ima poruku za Partizan - HOĆU DA OSTANEM! Otkrio ko je brži od njega, pa poručio: Moramo da pobijedimo Zvezdu!

Fuseni Dijabate ne želi da napusti Partizan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fuseni Dijabate već je prirastao za srce navijača Partizana. Pruža odlične partije, a nada se da će u drugom dijelu sezone biti još bolji. Sa klubom je na pripremama u Antaliji i trudi se da još bolje upozna saigrače i sistem rada trenera Gordana Petrića.

Dao je opširan intervju za klupski sajt i pričao je o raznim detaljima. Kako o pripremama, tako i o publici, Srbiji, učenju sprskog jezika, vječitom derbiju.

"Osjećam se dobro na pripremama, iako mnogo radimo. Malo sam umoran, mada sve ide u pravom smijeru. Atmosfera je odlična, super je sve, nikada nisam trenirao ovako naporno, samo je u Engleskoj slično, ali je ovdje teže nego bilo gdje. Nadam se da ćemo poslije ovoga 'ubijati' u nastavku sezone, moramo to da uradimo", rekao je Fuseni.

Uživa u Srbiji i volio bi da produži ugovor sa crno-bijelima.

"Mama i brat su ovdje sa mnom, on ide u školu u Srbiji, nedavno je tamo pao i snijeg, što on obožava. Osjećamo se kao kod kuće. Sad mi je jasno zbog čega su ljudi toliko dugo ovdje, prelijepo je sve, ljudi su gostoljubivi, navijači mi prilaze, traže fotografije. Volio bih da ostanem ovdje, potpisao sam na tri godine, ali ako mi ponude produžetak saradnje, ostaću još."

Trudi se da nauči srpski jezik što bolje. "Znam da kažem dobar dan, kako si, može i to je to. Odgovara mi što je došao Hamidu Traore, jer možemo da pričamo na francuskom, jer slabo znam engleski, tako da to olakšava moju adaptaciju."

Pričao je i o svom utisku fudbala u Srbiji. "Dosta je težak srpski fudbal, igra se snažno, tereni nisu tako dobri kao naš, pa je i to otežavajuća okolnost. U Francuskoj i Engleskoj se više pažnje pridaje taktici, dok je u Turskoj slično kao u Srbiji, mada mi djeluje da je ovdje najteže za igru."

Poznat je Fuseni po svojoj brzini, ali je otkrio da postoji i jedan saigrač koji ga je nadmašio.

"Lutovac je brži od mene. Ima dosta dobrih fudbalera u Srbiji, vidjeli ste gol Uroševića protiv TSC-a, Vujačić, Marković su tu, ima mnogo dobrih igrača. U reprezentaciji takođe, Sergej Milinković-Savić, volim Aleksandra Mitrovića. Tu je i štoper koji liči na policajca, Strahinja Pavlović, kad sam ga vidio na Mundijalu rekao sam 'vau'. Što se saigrača tiče, Traore i Menig mi najviše leže, sa Filipovićem se najbolje razumijem, igrmao na istoj strani i ne moramo mnogo da pričamo, on zna gdje sam ja na terenu i ja znam gdje je on."

Opisao je i vječiti derbi i kako je iz njegovog ugla izgledao susret sa Crvenom zvezdom.

"Bio sam iznenađen na prvom derbiju, važan je svima u gradu, atmosfera je odlična. Postoji dosta pritiska. Utakmica sa Zvezdom je kao neko veliko finale, želimo da igramo što više takvih mečeva.

Za kraj je pričao o drugom dijelu sezone.

"Borićemo se do kraja u domaćem šampionatu, znamo da titula donosi Ligu šampiona. Što se Lige konferencija tiče, želim da prođemo Šerif i da doguramo što dalje. Ako budemo uspješni u oba takmičenja, biće to dobro za sve u klubu. Nastavićemo da se borimo, fokusirani smo i moramo da pobijedimo Zvezdu", zaključio je Dijabate.