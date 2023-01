"Bilo bi dobro da nam kažu unaprijed"! Petrića naljutila jedna informacija: Javite, da znamo da li igramo!

Gordan Petrić pričao je o odlaganju početka Superlige Srbije...

Izvor: YouTube/FK Partizan

Partizan se u Turskoj priprema za nastavak Superlige Srbije. Odigrao je neriješeno protiv TSC-a u Antaliji (1:1), a poslije tog duela trener crno-bijelih Gordan Petrić pričao je o utakmici, ali i nekim drugim detaljima, poput potencijalnog odlaganja nastavka takmičenja.

Pojavile su se spekulacije da se mečevi neće igrati 4. februara, kao što je planirano. "Priča se o tome posljednjih dana da postoji mogućnost da se prvo kolo ne igra zbog snijega i loših vremenskih uslova. Bilo bi dobro za trenere i klubove da to znamo unaprijed da bismo pojačali ili smanjili rad. Imamo četiri treninga u Turskoj, polako ćemo da spuštamo. Ako ne igramo tog datuma, onda nam produžava pripreme na sedam i po nedjelja", rekao je Petrić.

Što se mečeva tiče, naglasio je da mu rezultat nije u prvom planu. "Nebitan mi je rezultat, tako sam rekao i za prvu utakmicu. Bitno mi je da su momci istrčali, bili smo slabi u nekim taktičkim stvarima. Da li je to razumljivo i podnošljivo, to bolje znaju igrači. Zato smo došli ovdje da se pripremamo, igramo dvije utakmice dnevno, to ćemo uraditi i 27. januara. Najvažnije je da smo završili bez povreda."

Prelijep pogodak postigao je kapiten Slobodan Urošević iz slobodnog udarca. "Čaki je dao gol i u prvenstvu i sada, ima lijepu 'ljevicu'. Činilo mi se da će ići oko zida, šutnuo je u suprotan ugao."

Postoje stvari kojima nije zadovoljan. "Meni je bitno da oni odrade posao, vidjeli ste u nekim stvarima da su u tehničkim stvarima poput prijema i predaje lopte bili slabi. Žalili su se na upaljene lože od napora i to je normalno. Bave se ovim poslom i to je normalan signal i znak u ovom dijelu priprema."

Na kraju je naglasio da nije zabrinut sa nekim problemima koji su bili očigledni, posebno u prvih pola sata igre. "Ne brinu me problemi u organizaciji igre, TSC je ekipa koja igra u određenom sistemu i to radi dobro. Probali smo da napravimo balans sa dvije ekipe, imamo još težu utakmicu popodne. Sam izbor igrača ne bi bio prvih 10, biće drugačija ekipa, možda i teža utakmica nego sada. Imamo 27. januara dva meča", zaključio je Petrić.

Partizan popodne igra protiv Austrije iz Beča, a onda 27. januara ima meč u jutarnjem terminu sa danskim Horsensom, a onda popodne sa CSKA iz Moskve.

