Gordan Petrić se oglasio o bh. reprezentativcu: Htjeli smo njega, ali sad nam i ne treba!

Fudbaleri Partizana počeli su pripreme za nastavak sezone, a tom prilikom obratio se trener crno-bijelih Gordan Petrić.

Izvor: YouTube/Partizan Beograd

Fudbaleri Partizana upalili su motore i počinju pripreme za nastavak sezone, gde ih očekuje borba na dva fronta. Pokušaće da nadoknade ogromnih minus deset u odnosu na Crvenu zvezdu, dok će u prvoj rundi nokaut faze Lige Konferencija odmjeriti snage sa moldavskim Šerifom, dok je Radnički iz Sremske Mitrovice srušio snove crno-bijelih o osvajanju kupa. Igračima i novinarima obratio se i trener ekipe iz Humske Gordan Petrić.

Trener Partizana se osvrnuo prvo na ambicije crno-bijelih u nastavku sezone:

"Predsjednik je pametan i iskusan, rekao je ciljeve i igrači su čuli to, što je dobro za sve. Velika je prednost Zvezde, ali ima da se igra još dosta. Dok ima matematike, ima i šanse, ali u neku ruku to je bušna priča. Ima dosta još bodova u igri, a mi moramo da budemo spremni za jun, sada treba da dovodimo igrače za tad, jer je mnogo lakše zimi.", dotakao se priče i o pojačanjima, a licitiralo se prethodnih dana sa imenima NemanjeStojića, Ifeta Đakovca i Doleva Hazize:

"Neću da ulazim u makaze i dupliram igrače na pozicijama. Ako neko ode, mi ćemo naći zamjenu za njega i to ako je kvalitetan, ne samo da bi doveli reda radi. Kad se neko pojavi reagovaćemo, ako budemo u mogućnosti", a sve je zanimalo šta se dešava sa već spominjanim fudbalerom Standarda iz Liježa Gojkom Cimirotom:

"Bila je priča u nekom momentu, odužilo se sve, a sada mi Gojko i treba i ne treba. Bilo je neozbiljnosti sa njegove strane, a i sa strane kluba. Razmislićemo šta ćemo, ako budemo opet u kontaktu", djeluje po tonu da nije zadovoljan ishodom te priče Petrić. Nadovezao se i na činjenicu da u "Zemunelu" treniraju bivši igrači Miloš Jojić, Nikola Trujić i Marko Šćepović:

"Nerealno je da dođu. Rekao sam na padelu Šćepi da dođe i da trenira ovdje, jer je Partizan njegov klub, kao što je i od svih bivših igrača. Nerealno je da krenu sa nama dalje", zaključio je priču o pojačanjima trener Partizana. Navijači kluba iz Humske su navikli da vide veliki broj mladih igrača iz Teleoptika u prvom timu, Petrić o njima takođe razmišlja:

"Svi igrači idu u Tursku, imamo dosta utakmica pa će i djeca i mlađi dobiti minutažu, da je svi imaju. Igraćemo dupli program, za posljednji dan tražimo još rivala, a ako nam neko predloži dvije utakmice za dan može. Za mlade igrače je proces, svi su jako talentovani. Kada bi me pitali sa kim bih išao u rat, to bi bili mladi igrači. Morate da istrpite dječije bolesti, u jednoj utakmici su bolji, u jednoj slabiji. Da li ćemo uspjeti, kao što je Ferguson, vidjećemo", očigledno namjerava da pruži šansu mladima u nastavku šampionata, jer deluje da će crno-bijeli teško nadoknaditi zaostatak za vječitim rivalom, pa je to idealna prilika za promociju. Za kraj, novinare je zanimalo kako je iskusni trener i bivši reprezentativac, vidio nastup na Svjetskom prvenstvu:

"Veliki je uspjeh sam odlazak na Svjetsko prvenstvo, rekao sam već da su kvalifikacije i turnirski fudbal sasvim drugačije stvari. Bude tu dosta stvari, treninga, druženja i svašta izlazi na vidjelo, što nije slučaj u kvalifikacijama kada dođeš ovdje na pet šest dana. Izašle su neke stvari koje možda nisu tačne, ali su se dešavale u reprezentaciji. Moramo sada da vidimo šta dalje, šta sutra promijeniti, ali ta odluka nije na meni, možda je na svim trenerima kada se okupimo. Ja mislim da svi među sobom moramo da budem iskreni", brutalno je iskren bio u svom izlaganju o reprezentaciji šef stručnog štaba Partizana, koji je naveo da je njegov favorit bila Argentina, zbog Mesija i Maradone.