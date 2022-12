Poznata lica opet na treningu Partizana - Šćepović, Jojić, Trujić... Crno-bijeli prvi put na okupu (VIDEO)

Pogledajte kako je izgledao prvi trening Partizana poslije pauze i ko sve uz Petrićev tim održava formu.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Fudbaleri Partizana u srijedu su prvi put trenirali poslije pauze zbog Svjetskog prvenstva. U ekipi koja je počela pripreme za drugi dio sezone (koji kreće u februaru) nisu bili stranci Rikardo Gomeš, Bibars Natho, Kvinsi Menig, Fuseni Dijabate i Patrik Andrade. Oni će se pridružiti saigračima u utorak, 27. decembra.

U međuvrenu, sa crno-bijelima će trenirati i nekadašnji igrači Partizana Marko Šćepović (31), koji je u Humskoj ponikao i igrao od 2010. do 2013, a tu je i Miloš Jojić (30), koji je takođe crno-bijeli đak i igrao je za Partizan od 2012. do 2014, pa od 2020. do prošlog ljeta. Šćepović je prošle sezone igrao za Omoniju na Kipru, a Jojić je slobodan od kada je u julu napustio Humsku. Uz njih, sa Partizanom je trenirao i Nikola Trujić (30), koji je takođe od prošlog ljeta bez kluba, kada se rastao sa jednim njemačkim niželigašem.

Igrači su u Sportskom centru "Teleoptik" prošli ljekarske preglede, a uzeti su im i uzorci za biohemijske analize krvi koje vrši laboratorija Doma zdravlja i bolnice Belmedik. Naravno, trening je vodio šef stručnog štaba Gordan Petrić, koji je u ponedjeljak boravio u Rimu, na sahrani Siniše Mihajlovića, srpske fudbalske legende i svog nekadašnjeg saigrača iz reprezentacije.

Okupljanje fudbalera Partizana Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Partizan će prvu utakmicu u Superligi odigrati 4. februara protiv Napretka, potom će nedjelju dana kasnije dočekati Mladost iz Novog Sada, a onda će zaigrati u nokaut-fazi Konferencijske lige, u dvomeču protiv Šerifa - 16. i 23. februara.