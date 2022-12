Partizan ne odustaje od Lige šampiona, stiže pojačanje! Oglasio se Vazura - "Takav igrač košta..."

Partizan je naciljao pojačanje za zimski prelazni rok, potvrdio je Miloš Vazura.

Izvor: MN PRESS

Partizan je prije sedam dana počeo pripreme, a danas je obavljena i tradicionalna "prozivka" na kojoj su se treneru crno-bijelih Gordanu Petriću "javili" igrači, a potom im se obratilo i rukovodstvo. Predsjednik kluba Milorad Vučelić izrazio je zadovoljstvo što su "svi prisutni i zdravi", a vjeruje da su igrači tokom pauze zbog Svjetskog prvenstva mnogo toga naučili i da će biti još spremniji za nastavak sezone.

"Znam da ste se nagledali fudbala na ovom Svjetskom prvenstvu. Ovi mlađi su, vjerovatno, nešto i učili nešto gledajući ove velike reprezentacije, a ovi stariji su samo potrvdili svoja znanja i ustanovili da su im ravni po umijeću i igračkom znanju. Sada je vrijeme da vi izađete na teren poslije ove ove dugačke, atipične pauze. Pred vama se nalazi jedna duga godina. To je godina u kojoj se vi takmičite prvo u našoj najelitnijoj ligi, a danas se to takmičenje završava sa igrom u Ligi šampiona u toku sljedeće godine, pa ćemo onda kad se budemo presabirali sljedeće godine vidjeti koliko smo daleko otišli", rekao je Vučelić svojim igračima i dodao je da se nada da će igra biti kao i do sada, ako ne i bolja.

"Nadam se da ćemo postići rezultate u takmičenju, jer to je najvažnije, ali vam prije svega želim da vam naredna godina prođe bez povreda, da budete zdravi, da igrate punom snagom i svim strastima takmičarski, ali da igrate fudbal, da igrate viteški, kao što smo i do sada igrali, jer Partizanu pripada to da igra viteški i da pobjeđuje samo na terenu, a nikako na neki drugi način. U svim takmičenjima vam želim sreću! Svima nama želim uspjeh", poručio je Vučelić.

Tehnički direktor kluba Miloš Vazura je poručio da se radi na prelaznom roku i ideja je da ne bude mnogo dolazaka, dovodiće se samo igrači koji mogu da pomognu ekipi: "Svjesni ste da takav igrač košta. Do sada smo pogađali sve strance, tj. sportski sektor. Nadam se da će tako biti i ovog puta", rekao je Vazura i dodao da nisu istinite priče da postoje ponude za fudbalere Partizana, ali ne samo za njih.

"Ko god da priča da ima ponude nije istina. Ne samo kod nas, nego u evropskom fudbalu. Idu praznici, bio je katolički Božić, nema ponuda, samo razgovora. Ali neće biti mnogo odlazaka iz Partizana, kostur tima neće otići i neće biti promjena. Možda odu igrači na koje trener ne računa i koji nam ne bi stvarali troškove plata".

Vazura je rekao da "neće pasti rekord Sume", koji je plaćen oko 1,7 miliona evra, ali se radi na dolasku jednog igrača koji bi i te kako mogao da podigne kvalitet igre Partizana.

"Pojavio se jedan zanimljiv igrač stručnom štabu. Biće i razgovora sa igračima koji bi u junu postali slobodni trenutno pričamo o jednom igraču koji će biti interesantan Partizanu. Trenutno su svi ma odmorima, ali od 5. januara će postati ozbiljnije. Ne odlučujemo samo mi, moramo i sa klubom da se dogovorimo. Kada trener traži igrača, on sigurno nije slobodan i košta ozbiljno, ali spremni smo da uložimo i da se borimo za Ligu šampiona", poručio je Vazura i rekao da "nema problema sa strancima" jer su Natho i Gomeš dobili srpske papire.