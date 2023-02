Može li se Sampdorija oporaviti od ovog šoka? TEŠKO! Imali tri boda u džepu, pa u 99. minutu ispustili pobjedu!

Tim Dejana Stankovića bio je veoma blizu da osvoji tri veoma važna gostujuća boda, ali nije uspio.

Izvor: EPA/SIMONE ARVEDA/ANSA

Nije bilo pobjednika u duelu Lazovićeve Verone i Milinković-Savićevog Lacija ranije danas, a Srbi nisu mogli do slavlja ni u posljednjem meču 21. kola Serije A.

Istina, samo sekunde dijelile su Dejana Stankovića i Filipa Đuričića od tek drugog trijumfa u 2023. sezoni, ali su sve prosuli duboko u sudijskoj nadoknadi.

Poslije pet uzastopnih poraza, od čega četiri prvenstvena, Sampdorija je gostovala u Monci i pružili su Stankovićevi izabranici veoma dobru partiju koja može da raduje srpskog stručnjaka i možda najavi bolje dane za klub iz Đenove. Ipak, sve što su dobro uradili, propalo je u samom finišu meča.

Dvostruki strijelac za "Doriju" bio je Manolo Gabjadini, dok je pogodak za domaće postigao Andrea Petanja i činili se da će gosti odnijeti kompletan plijen u Đenovu. Ipak, Nikola Muru srušio je Petanju u 97. minutu u svom šesnaestercu, dva penala ove sezone već je odbranio Emil Audero, ali u sudaru dva kapitena pobjedu je izvukao Mateo Pesina i u 99. minutu izjednačio na 2:2.

Iako je domaći tim imao terensku inicijativu praktično tokom cijelog meča, Sampdorija je znala da iskoristi svoje šanse i dođe do prednosti, koju je držala praktično do posljednjih sekundi meča. Sudija Danijele Kifi produžio je meč šest minuta, a onda u sedmom svirao penal za domaće, koji su dva minuta kasnije stigli do remija, nakon čega je odsviran kraj.

Đenovljani su tako i dalje na mjestu koje vodi u Seriju B, sa čak osam bodova zaostatka za Specijom, koja je prva van opasne zone. Bio je Stankovićev tim pod moranjem večeras, jer vrijeme curi, sve manje bodova je u opticaju, a u narednom kolu srpski stručnjak imaće veoma emotivan meč, s obzirom da na stadion "Luiđi Feraris" u narednom kolu stiže "njegov" Inter.

Nema sumnje da su "nerazuri" trijumfom u gradskom "Derbiju dela Madonina" protiv Milana stekli dodatno samopouzdanje i dobru seriju nastojaće da produže i u Đenovi, pa Sampdoriji u 22. kolu Serije A neće biti nimalo lako.

Može li se Stankovićev tim oporaviti od večerašnjeg šoka i napraviti iznenađenje u narednom kolu?

SERIJA A - 21. KOLO:

Verona - Lacio 1:1 (0:1)

/Ngong 51 - Pedro 45/

Monca - Sampdorija 2:2 (1:1)

/Petanja 31, Pesina 90+9 pen - Gabjadini 12, 58/

Odigrano u nedjelju:

Specija - Napoli 0:3 (0:0)

/Kvarackelija 47 pen, Osimen 69, 73/

Torino - Udineze 1:0 (0:1)

/Karamo 49/

Fiorentina - Bolonja 1:2 (1:1)

/Saponara 19 - Orsolini 14, Poš 47/

Inter - Milan 1:0 (1:0)

/Martinez 34/

Odigrano u subotu:

Kremoneze - Leće 0:2 (0:0)

/Baskiroto 58, Strefeca 69/

Roma - Empoli 2:0 (2:0)

/Ibanjez 2, Abraham 6/

Sasuolo - Atalanta 1:0 (0:0)

/Lorijente 55/

U utorak:

Salernitana - Juventus (20.45)