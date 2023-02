Svake noči se molim bogu, Siniša mi oduzeo sve riječi! Dejan Stanković otvorio dušu: Ta ogromna bol... Sve držim u sebi!

Dejan Stanković i dalje veoma teško govori o smrti svog kuma, prijatelja i saigrača, Siniše Mihajlovića.

Dejan Stanković otvorio je dušu italijanskim medijiima o svom odnosu sa kumom Sinišom Mihajlovićem, sa čijom smrću se i dalje veoma teško miri. "Uvijek sam pričao sa Sinišom, o svemu. On je bio moja referentna tačka. Neko ko bi mi rekao 'Idi tiho, sve će biti u redu'. Tek tako. A razgovarali smo o svemu. Ja sam poslije tih razgovora pravio izbore, ali on mi je davao savjete, vukao me za uši kada stvari nisu išle dobro. Takav je pravi brat, i to ne onaj koji ti govori samo onda kada sve ide dobro, već onaj ko te grdi kada praviš greške", rekao je Stanković u intervjuu za italijanski "DAZN".