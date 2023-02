NA TV-U SAM SAZNAO DA NE IDEM U KATAR! Bura u reprezentaciji Hrvatske, otpisani napadač optužio Dalića

Prvi nemiri u reprezentaciji Hrvatske nakon Svjetskog prvenstva u Kataru gdje su osvojili bronzu.

Izvor: Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske je na Svjetskom prvenstvu u Kataru ponovo došla do odličja, poslije srebra - sada i drugog bronzanog, a mjesecima nakon što je selektor Zlatko Dalić objavio spisak sa 26 putnika - javio se jedan fudbaler koji je nezadovoljan što nije bio pozvan. Preciznije, Antonio Čolak (29) smatra da nije korektan način na koji je saznao da ne putuje na Mundijal, iako se radi o igraču koji tek povremeno dobija poziv za "vatrene".

Čolak je bio višak zbog toga što je Dalić odlučio da povede četvoricu napadača - Marka Livaju, Bruna Petkovića, Andreja Kramarića i Antu Budimira - pa se zato požalio listu "The Scottish Sun".

"Nije me ni obavijestio preko telefona! Saznao sam televizijskom prenosu i ne želim više to da komentarišem", rekao je Čolak i potom dodao da je uprkos svemu naravno bio uz svoje saigrače iz državnog tima: "Srećan sam zbog Hrvatske, zbog onoga što smo postigli za tako malu zemlju. Osvojiti još jednu medalju je nevjerovatan uspjeh. Nadam se da ću u budućnosti biti i sam dio toga, a to zavisi od mojih nastupa u dresu Rendžersa".

Fudbaler kluba iz Glazgova igra vrlo dobro ove sezone i postigao je 14 golova na 29 nastupa za Rendžers, dok mu je njegov saigrač Barišić pričao kako je bilo na Svetskom prvenstvu: "Mogao sam da uzmem njegovu medalju i pogledam, prilično je teška... Slušao sam njegova priče i dobio prave insajderske informacije kako je bilo".

Čolak je inače za Hrvatsku debitovao 2020. godine kod Zlatka Dalića i od tada je sakupio tri nastupa, poslednji put još protiv Slovenije u kvalifikacijama za Katar. U karijeri je igrao za brojne klubove poput Rijeke, Hofenhajma, PAOK-a, Mamea, Kajzerslauterna...