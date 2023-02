Izabranice Marine Maljković igraju najvažniji meč kvalifikacija, na Novom Beogradu, a ulaz je besplatan. Pratite meč uživo uz MONDO.

Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ

PRATITE UŽIVO:

40. minut. KRAJ! Srbija je na Eurobasketu, posle pobede nad Hrvatskom

38. minut: Nakon penala Mine Đorđević Srbija dolazi do 82:53 i sada je samo pitanje da li će do kraja naš tim uspeti da dođe do 30 poena prednosti.

33. minut: Nakon fantastične asistencije ispod koša se upisuje Tina Krajišnik i sada naš tim ima samo tri košarkašice koje se nisu upisale, a rezultat je 69:48.

30. minut: Kraj treće četvrtine! Na korak od pobede je naš tim, ostaje da samo u poslednjih 10 minuta izabrabnice Marine Maljković ovo privedu kraju.Rezultat je 67:58.

27. minut: Srbija je nastavila da drži prednost od preko 20 poena, a iako je Maša Jankvoić pogrešila ispod reketa ostalo je 63:42 na tri minuta do kraja treće četvrtine

24. minut: Trebalo je tri mintua da Srbija postigne prve poene, ali je onda preko Ivan Anderson uspeo naš tim da poveća prednost za 54:38.

21. minut: Drugo poluvreme je počelo i na Srbiji je samo da sačuva veliku prednost koju je napravila u prvih 20 minuta.

POLUVREME ZA PRIMER! Srbija je mnogo bolji tim, u odbrani je ekipa Marine Maljković uspela da potpuno eliminiše Hrvatice, dok u napadu imamo mnogo raspoloženih. Samo četiri košarkašice Srbije se nisu upisale, a Ivon Andreson sa 15, Jovana Nogić sa 12 i Nevena Jovanović sa 10 poena su dvocifrene.

Vidi opis Srbija je na Eurobasketu - Hrvatska razbijena u Beogradu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ Br. slika: 18 18 / 18 AD

20. minut: Poluvreme - Srbija RAZBIJA Hrvatsku - 49:32! Naš tim je potpuno dominantan i ako se ovako nastavi Srbija će večeras slaviti plasman na Eurobasket!

18. minut: Srbija već dobija ovaj meč, jer je u prvih osam minuta druge četrtine rival uspeo da ubaci tek 10 poena, a Srbija je nizala poene za 46:27.

15., minut Jovana Nogić je pogodila novu trojku, a onda je dobra odbrana Hrvatsku sačuvala na "samo" 37:24. Ipak ništa Hrvatice nisu mogle da pogode pored Dragane Stanković ispod koša!

12. minut Nije Srbija mogla do poena dva minuta, ali nije to iskoristio rival i poenima za tri Jovane Nogić pononoje Srbija otišla na dvocifrenu proednost 32:20.

10. minut: Kraj prve četvrtine! Nevena Jovanović je dala trojku, a onda asistirala Stanačev za peti pogodak Srbije za tri i na kraju prvog dela igre naše lavice vode sa 29:17.

7. minut. Tajmaut Hrvatske! Posle trojke Ivon Anderson Srbija beži na 18:7 i selektor našeg rivala se žali na odbranu svog tima.

5. minut: Srbija mnogo bolje izgleda na početku utakmice, posle poena ispod koša "duplirana" je Hrvatska sa 11:5.

1. minut: Počinje meč odluke, ako Srbija ovo dobije ide na Eurobasket!

NAJAVA:

Reprezentacija Srbije u četvrtak od 18 u Hali sportova "Ranko Žeravica" igra kvalifikacioni meč za Eurobasket protiv Hrvatske. Pobeda našem timu donosi plasman na kontinentalni turnir koji će biti odigran od 15. do 25. juna u Izraelu i Sloveniji. Tu "meč loptu" izabranice Marine Maljković stekle su pobedom protiv Hrvatica u prvom kvalifikacionom "prozoru", u novembru 2021, u utakmici odigranoj u Zaboku. U ovom trenutku, Hrvatska ima skor 2-1, Srbija 2-0, a Bugarska 0-3.

"Prva i najvažnija stvar je da mi je izuzetno drago što je ženska košarkaška reprezentacija Srbije dala veliki podstrek svim ostalim timovima u regionu da više rade i napreduju. Zato sam sigurna da će utakmica protiv Hrvatske u četvrtak biti izuzetno teška, jer je reč o duelu dve ekipe sa mnogo karaktera, dve ekipe koje imaju ogromnu želju da se međusobno takmiče, ali isto tako i zbog toga što meč ima izuzetnu rezultatsku važnost za obe ekipe", rekla je u najavi utakmice selektorka Marina Maljković.

Reprezentacija Srbije sprovela je pod Marininim vođstvom smenu generacija i na Svetskom prvenstvu u Australiji osvojila šesto mesto, a u aktuelnim kvalifikacijama takođe najavila sjajnu budućnost. "Moramo da se koncentrišemo, da napredujemo i da izborimo učešće na Eurobasketu, jer je kontinuitet učešća na velikim takmičenjima ključan. Mi smo aktuelne prvakinje Evrope, jeste da imamo novu generaciju i baš zbog toga ona mora da pokaže od čega je satkana", zaključila je Marina Maljković.

U ovom februarskom prozoru, pored duela Srbije i Hrvatske u četvrtak, u nedelju 12. februara od 17 sati biće odigran i meč Bugarske i Srbije u Samokovu. Direktan plasman na Evrobasket već su, pored domaći a Slovenije i Izraela, obezbedile Španija, Italija i Letonija, a čeka se još sedam reprezentacija pobednika grupa, kao i četiri najbolje drugoplasirane ekipe iz ovih kvalifikacija.