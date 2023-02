SJEČA! Zvezda otjerala šestoricu za 200 dana: Ovo su promašaji koje niko nije htio, a koštali su milione!

Crvena zvezda je od jula prošle godine potpisala sporazumni raskid ugovora sa čak šestoricom igrača koji nisu opravdali očekivanja. Posljednji među njima je Kalifa Kulibali, veliki promašaj na mjestu napadača.

Crvena zvezda je imala ogroman igrački kadar i bilo je jasno da će morati da se riješi pojedinih fudbalera - i kako bi uštedjela novac i kako bi otvorila mesta za novajlije - a pošto za većinu fudbalera nije bilo zainteresovanih, morali su da pribegnu krajnje nepopularnoj mjeri "sporazumnog raskida ugovora". Preciznije rečeno, Crvena zvezda je otpustila fudbalere koji su imali ugovore i sa njima se dogovorila oko otpremnine (uglavnom manje nego što je ostatak ugovora), kako bi odmah dobili ispisnicu.

Posjlednji u nizu je Kalifa Kulibali od koga se Crvena zvezda oprostila u četvrtak, a sve pošto se činilo da će otići na pozajmicu do kraja sezone u francuskog drugoligaša Amjen.

Prema saznanjima MONDA, Kulibali je pao ljekarske preglede u Francuskoj i zbog toga nije potpisao ugovor, iako se spekulisalo da je razlog pad FIFA sistema za registraciju pojačanja, zbog čega su neki drugi fudbaleri propustili transfer. Napadač iz Malija je tako propustio priliku da se vrati u zemlju u kojoj i dalje ima kakvo-takvo ime (pet godina igrao za Nant), međutim pošto su mu bila zatvorena sva vrata - a u međuvremenu je stigao novi napadač Marko Rakonjac - bilo je jasno da će se Zvezda raskinuti ugovor sa njim.

Kulibali je ostavio potpuno beznačajan trag u Crvenoj zvezdi pošto je stigao nespreman krajem avgusta kao zamjena za Milana Pavkova i Ohija Omoidžuanfa, pa se za vrijeme njegovog boravka na Marakani više pričalo o "golovima sa treninga" nego učinku na terenu. Odigrao je svega sedam mečeva i postigao jedan gol, protiv Kolubare uprkos dosta nespretnoj reakciji, što je zaista malo od iskusnog napadača koji je stigao iz Lige 1, uz više nego solidnu mjesečnu platu od 40.000 evra.

Koliko je Zvezda izgubila? Teško je precizno utvrditi, ali Crvena zvezda je samo na transfere "škartiranih" fudbalera dala 1,5 miliona evra. Ako se uzmu u obzir plate i programi po kojima su napuštali Marakanu, suma je vjerovatno veća i od tri miliona evra.

Crvenoj zvezdi se tako ponovio "slučaj Loa Dioni", s tim da je francuski napadač došao na pozajmicu iz Anžea, pa nije mogla da "skrati" njegov ostanak posle šest mjeseci i sada su u sudskom procesu zbog dugovanja.

Ono što je zabrinjavajuće je činjenica da je Kulibali postao čak šesti fudbaler od jula sa kojim je Crvena zvezda raskinula ugovor, što je trend koji bi mogao da odbija buduća pojačanja, ali i svakako kao nijedan drugi činilac upozori na sada već brojne promašaje koje je rukovodstvo imalo u posljednje dvije godine. Istina, bilo je velikih pogodaka poput Bukarija, Kangve, Dragovića ili Mitrovića, međutim izgleda da Zvezda u potrazi za kvalitetom - nekada i kvantitetom pravi ozbiljne greške koje je koštaju. Pa, hajde da se podsjetimo koga je sve Crvena zvezda otjerala u posljednjih 211 dana.

KRISTIJANO PIČINI (13. jul 2022. godine)

Italijan je poslije samo šest mjeseci potpisao sporazumni raskid sa Crvenom zvezdom pošto je Dejan Stanković bio potpuno nezadovoljan njegovim partijama na pripremama. Zvezda ga je dovela poslije teške povrede i pokušala je da mu "resetuje" karijeru, da dobije pojačanje za Ligu šampiona u vidu reprezentativca Italije, međutim brzo je "puklo". Pičini je odigrao samo 14 utakmica za crveno-bijele i povrede su mu se vraćale, a jedina dobit iz čitave situacije bila je što je Milan Gajić proigrao kada je dobio konkurenciju.

"Nisam želio ni novac, ni bilo šta drugo. Samo da odem. Oni su to plasirali kao da nisam bio na zadovoljavajućem nivou forme što nije tačno. Imao sam još dvije godine ugovora u Zvezdi , a nisam se adaptirao. Nivo igre nije visok ali je komplikovano u vidu ideologije, infrastrukture, mentaliteta… Igrate na stadionima koji ne liče na stadione", rekao je Pičini koji sada igra za Magderburg u Cvajti.

AKSEL BAKAJOKO (17. jul 2022. godine)

Samo četiri dana poslije odlaska Italijana, Crvenu zvezdu je napustio i fudbaler koji je došao sa "čizme" i to iz mladog tima Intera. Aksela Bakajoka je primetio Dejan Stanković, legenda "nerazura", pa je procijenjeno da brzina koju posjeduje Francuz, i koju je demonstrirao u Sent Galenu, i te kako može da pomogne srpskom šampionu. Za njega je Zvezda imala daleko više strpljenja, pošto je stigao u januaru 2021. godine, međutim u ljeto 2022. procijenjeno je da ne može da pomogne klubu.

Mijenjao je pozicije, igrao na oba krila, pa na bekovskim pozicijama, ali jednostavno nije pokazivao kvalitet za srpski fudbal. Spominjale su se i pozajmice, da bi na kraju rješenje bilo raskid ugovora poslije osam utakmica i svega 200 minuta u prvom timu. U međuvremenu, 25-godišnji fudbaler još nije pronašao novu sredinu.

RIŠAIRO ŽIVKOVIĆ (22. jul 2022. godine)

Burnih deset dana u julu kulminiralo je raskidom ugovora i sa Rišairom Živkovićem, holandskim napadačem srpskog porijekla koji je nekada mnogo obećavao. Pompezno je stigao na "Marakanu" ljeto ranije, i to u društvu Duška Tošića koji je posredovao u transferu i dogovorio trogodišnju saradnju, da bi već poslije jedne sezone svima u Crvenoj zvezdi bilo jasno da "to nije to". Živković nije posjedovao toliko najavljenu brzinu da pravi razliku na krilu, nije to činio ni u špicu, pa je procijenjeno da je je za obje strane najbolje da mu se daju čisti papiri kako bi se vratio u Holandiju.

Danas igra za Emen, čak je dao i gol Ajaksu, a čini se da mu liga u kojoj se ne mari toliko za odbrane - daleko više odgovara. Sa druge strane u Crvenoj zvezdi je postigao samo jedan gol, i to protiv Inđije u Kupu Srbije, dok se daleko više pamti promašaj koji je imao protiv TSC-a, kada nije pogodio prazan gol.

FILIPO FALKO (28. avgust 2022. godine)

Za razliku od ostalih fudbalera sa liste, Filipo Falko je bio milionsko pojačanje Crvene zvezde (stigao za 1,2 miliona evra iz Lećea u januaru 2021. godine), pa se bez sumnje zbog toga može reći i da je najveći promašaj, bar u finansijskom smislu. Igrački, ostavio je blijed utisak - igrao je na 36 utakmica kod Dejana Stankovića i čini se nijednog trenutka ga do kraja nije razumio. Navikao je da se snalazi u kontri i da igra za klubove iz "srednjeg doma", dok je u Zvezdi trebalo da napadne postavljenu odbranu i nije mogao. Postigao je šest golova i zabilježio četiri asistencije.

U ljeto 2022. godine "precrtan" je i nije pošao na pripreme sa ostatkom tima, nego je dobio dozvolu direktora Mrkele da individualno radi u Italiji i traži klub. Na kraju, Zvezda nije mogla da ga proda, nego je raskinula ugovor sa njim, da bi "Mesi iz Salenta" potpisao za još jednog drugoligaša - Kaljari i tamo ne blista (bez gola na 11 mečeva). Pojedini izvori navode da nije raskinuo ugovor nego je na "plaćenoj pozajmici" iz Zvezde na Sardiniji, ali interesantno ne postoje zvanični podaci.

SRĐAN SPIRIDONOVIĆ (15. oktobar 2022. godine)

Kao i u slučaju Falka, tako se Zvezda nije zvanično oprostila ni od "Spidija", nakon što je sa njim raskinula ugovor sredinom oktobra. Krilni fudbaler je stigao u Crvenu zvezdu u ljeto 2020. godine (plaćen 250 hiljada evra) i samo u prvoj polusezoni je dobijao priliku, da bi dolaskom kvalitetnijih igrača pao u zaborav. Išao je na pozajmice u Genčler i Atromitos, ali ni tamo nije zaradio novi ugovor, tako da su dugo trajali pregovori oko sporazumnog raskida. Na kraju, osam mjeseci prije isteka ugovora, Spiridonović je potpisao "Ispisnicu" i još je bez kluba, iako se spominjao TSC.

Ukupno, Spiridonović je za Zvezdu odigrao 24 utakmice i na njima zabilježio četiri gola i pet asistencija, a njegov mandat će se više pamtiti po "bleštavom" Instagramu gdje se hvalio skupocjenim automobilima. Ipak, kada se sve sabere i oduzme, pokazao je i najviše od svih fudbalera sa kojima je Zvezda raskrstila potpisom.