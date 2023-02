LOŠE JE, IMAJTE M**A I NAPADNITE MENE! Cijeli svijet je bio njegov, a onda se sve raspalo - da li je vrijeme da ODE?

Liverpul je od paklene mašine postao tim koji više nikoga ne može da pobijedi. Šta je plan Jirgena Klopa?

Liverpul prolazi kroz agoniju i to se vidi i na terenu i na konferencijama Jirgena Klopa, trofejnog menadžera. Pretprošlog vikenda njegov tim doživio je veoma bolan poraz na gostovanju Vulverhemptonu (0:3), u kojem je još jednom ukazano na ogromne probleme ekipe Jirgena Klopa. Poslije takvog rezultata, Nijemac je dao ekipi dva dana za odmor, imao je poslije mnogo vremena čitavu nedjelju da se sabere i u ponedjeljak uveče ponovo će voditi meč - u Derbiju Mersisajda protiv Evertona.

"Ne mogu da zaboravim to što se dogodilo, prošla su samo dva dana i samo su stvari izgledali drugačije. Šta sam radio tokom dvodnevnog odmora? Imao sam dosta telefonskih poziva, ali sam bio i u dugoj šetnji, što nisam radio godinama, poslije koje sam shvatio da sam bio u pogrešnoj obući za to".

Klop je poslije poraza od Vulverhemptona "skočio" na jednog novinara i dopustio sebi naglu reakciju, koja mu se nije dogodila prvi put. I ranije je znao da nipodaštava i protivnike, kao i ovog puta predstavnika medija, kome je zabranio da mu postavi pitanje zbog ranijih tekstova.

"Sve počinje od toga da sam veoma emotivan odmah poslije utakmice. Mrzim da gubim i to se nikad neće promijeniti. Znam šta ste svi mislili o tome što sam uradio na konferenciji za novinare, ali to je zapravo bio najniži nivo agresije koja je u meni. Naravno da nisam bio zadovoljan mnogim stvarima koje su se dogodile i one nisu razlog za to što se desilo"

Klop je potom mnogo trezvenije rekao šta mu je zasmetalo i šta je vjerovatno zamjerio novinaru na koga se tada brecnuo pred svima.

"Samo mi se ne sviđa ako 'skačeš' na pogrešne ljude. Kritikuj mene i to je u redu. Ti ne voliš moje odgovore, ti znaš najbolje, ali kreni na mene, ne na druge ljude. Oni nemaju ništa sa trenutnom situacijom i imaju mnogo više uticaja na sve kada je stanje dobro, nego sada. To prosto nije fer. O tome nisam unaprijed razmišljao prije te konferencije, ugledao sam ga i to je izašlo iz mene. Možda ste vi to vidjeli potpuno drugačije, ali to je za mene bio način da se izraim sa najviše poštovanja što sam mogao u tom trenutku".

Liverpul je trenutno tek deseti na tabeli, ima čak 22 boda manje od lidera, Arsenala i čak 12 od Njukasla, koji je trenutno na posljednjem mjestu koje vodi u Ligu šampiona. Od "restarta" sezone poslije Svjetskog prvenstva Klopova ekipa doživjela je pet takmičarskih poraza, njima ispala i iz FA Kupa i iz Liga-kupa, a sljedeće nedjelje igraće protiv Real Madrida, na početku dvomeča nokaut-faze Lige šampiona.

U navedenom vremenskom razmaku od 22. decembra do danas, 13. februara, Liverpul je pobijedio u samo tri od ukupno 10 utakmica i mnogi se pitaju da li je došlo vrijeme da Jirgen Klop ode?

Nijemac je u klubu sedam i po godina, a iz prethodnih, Borusije Dortmund i Majnca, odlazio je poslije upravo sedam godina. Kao i u Liverpulu, i u Dortmundu je osvajao titule prvaka lige, igrao u finalu Lige šampiona (u kojem je sa Liverpulom pobijedio), ali posljednje godine na Vestfalenu nisu bile dobre, pa su "milinoeri" završili njegovu oproštajnu sezonu na sedmom mjestu i eliminisani u osmini finala Lige šampiona od Juventusa. Oproštajna Klopova utakmica u Dortmundu takođe je završena porazom njegovog tima u finalu Kupa Njemačke od Volfsburga, 1:3.

"Biram ovaj trenutak da odem jer su prethodnih godina neke odluke igrača bile donesene kasno i nije bilo vremena da reagujem", govorio je tada Klop, ljutivši se na odlaske Roberta Levandovskog i Marija Gecea od njega u Bajern. Sada govori da ne želi da ode i ne želi da se preda, ali jasno je koliko je teško. I ne prestaje da brani svoje saradnike.

"Možemo da pričamo o prethodnih sedam godina. Mnogo ljudi je otišlom mnogo ljudi je došlo i uvijek nam je uspijevalo i nikad nismo pričali o njima i o svemu tome. Sada igramo loš fudbal i pričate mi o tome. Da nam nisu od pomoći, ne bi bili ovdje. Niko nije ovdje jer mi je prijatelj. U to sam 100 odsto siguran. To nije i nikad neće biti slučaj. Oni su ovdje jer su najbolji u tome što rade. Sada nam ne ide dobro i to je jasno, ali ako ih hvalite u dobrim vremenima, onda ih kritikujte kad je loše. Ako ih ne hvalite kada je dobro, onda ih ne napadajte kada nije tako dobro. Ne radite to. Imajte m**a i napadnite mene. Sukob može da se dogodi, ali ja sam plaćen strašno mnogo novca da bih se suočio sa tim situacijama. Oni će imati i karijeru poslije ovoga, a vi pišete da rade ovo i ono. I još nešto, ako sam ja okružen ljudima od kojih primam loše savjete, onda je moja greška. Ne njihova", rekao je Klop, pa se okrenuo ka novinaru na koga je "skočio" prošli put. "Sada nemaš pitanje, jer se bojiš?!", rekao je Nijemac uz široki osmijeh.

Ipak, imao je pitanje - da li Klop razmišlja o odlasku? "Neću i ne mogu da odem. Odgovoran sam i osjećam previše odgovoronosti. Teška su vremena i ne uživam, ali ovaj klub je tako poseban jer i u najtežim trenucima vjerujemo. Ako mi ljudi vjeruju, onda moramo da prođemo kroz ovo zajedno. Kada izađemo iz ovoga, imaćemo opet sjajno vrijeme zajedno. Možda težak period traje predugo, ali to osjećam i ja. Ako pobijedimo, osjećam se kao da sam dio toga, a ako izgubimo, osjećam se 100 odsto odgovornim. I uvijek sam tako osjećao u životu. Uradićemo sve što možemo da ispravimo situaciju i da se pripremimo za veoma pozitivnu budućnost. Znam da se gleda to da sam imao epizode po sedam godina u prethodnim klubovima, ali to nema veze sa tim".

Klop je od 2015. postao najuspešniji trener u novijoj istoriji Liverpula, jer je vodio ekipu do titule Premijer lige 2020 (prve koja je stigla na Enfild još od 1990), kao i do tri finala Lige šampiona, u kojima je pobijedio 2019. u Madridu, a izgubio 2018. u Kijevu i 2022. u Parizu.

Iako je u Engleskoj prekinuo dominaciju Mančester sitija, ispostavilo se da je to uradio samo na sezonu, jer su "građani" od Gvardiolinog dolaska 2016. osvojili čak četiri titule u pet sezona. I kuriozitet je da je Klop trenutno najdugovječniji trener u ligi, sa mandatom od sedam godina i 127 dana, baš ispred Gvardiole sa šest godina i 226 dana.