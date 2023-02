Liverpul u krizi, a samo je Srbin dobio pohvale! Klop traži rješenje i hvali njega: "Samo Stefan igra fudbal"

Jirgen Klop je pričao lošoj igri Liverpula, a pohvalio je samo Stefana Bajčetića.

Izvor: Profimedia

Liverpul je u velikoj krizi. Ne nazire se kraj problemima Jirgena Klopa i tima sa "Enfilda". Ređaju se loši rezultati, posljednji u nizu bio je od Vulverhemptona (3:0). Sve je bilo gotovo i prije nego što su igrači praktično stigli da se zagriju, pošto su "vukovi" imali dva gola prednosti poslije 12 minuta.

Šta su problemi "crvenih" i može li ekipa da dođe bar do mjesta koje vodi u Evropu? To su samo neka od pitanja na koje će njemački stručnjak morati što pre da nađe odgovor, inače će ova sezona biti iza potpuni zaborav.

Za to vrijeme samo jedan igrač zaslužuje pohvale - Stefan Bajčetić, sin bivšeg igrača Zvezde Srđana Bajčetića.

"Nemam objašnjenje, žao mi je. Ovaj tim nema samopouzdanje, vidjeli ste to u prvih 12 minuta igre, to ne smije da se dogodi. Nismo postavljali tijelo ispred lopte i protivnika, nismo blokirali njihove pokušaje, čuvali se centaršuteva. Vidjeli ste Stefana Bajčetića. Samo on je igrao sa samopouzdanjem, igra fudbal, koliko god vremena da ga držimo na terenu, on igra", rekao je Klop na konferenciji za medije.

Stefan ima srpsko porijeklo i dosta se priča o tome da bi mogao da zaigra za reprezetnaciju Srbije. Nije tajna da ga Dragan Stojković želi u nacionalnom timu, ali on ima i špansko državljanstvo. Odluka je njegova.

Što se Liverpula tiče, Klop može da se nada da će oporavkom povrijeđenih igrača Virdžila van Dajka, Roberta Firmina, Dioga Žote, Luisa Dijaza i Ibrahime Konatea stvari da krenu na bolje.

Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Ian Stephen/ProSports/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Andrew Yates / Sportimage Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 Izvor: Twitter/LFC/printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia/Andrew Yates/Sportimage/MN Press Br. slika: 8 8 / 8

