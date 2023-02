"J**se, ku**in sine!" Zvijezde Intera se SUKOBILE na terenu, sve se vidi na snimku! (VIDEO)

Romelu Lukaku i Nikolo Barela imali su šta da kažu jedan drugom tokom prvog poluvremena utakmice sa Sampdorijom.

Izvor: Profimedia

Sampdorija i Inter večeras stavljaju tačku na 22. kolo Serije A, a tokom prvog poluvremena ovog duela dogodio se jedan zanimljiv trenutak.

Naime, pred kraj prvog dijela igre, Nikolo Barela je gestikulirao rukama izrevoltiran jednim pogrešnim pasom svojih saigrača, ali ta njegova gestikulacija nije naišla na odobravanje Romelua Lukakua.

"Ne radi to, dosta sa tim rukama! Ne radi to! To nije dobro, vrijeđa! Sad prestani", govorio je belgijski napadač Italijanu, što se jasno vidi na snimku.

Barela nije, vjerovatno, ostao dužan Lukakuu, s obzirom da je Lukaku na kraju "počastio" Barelu riječima: "J**i se, ku**in sine!"

Pogledajte taj trenutak!

Aria arcobaleno in casa Inter.



Lukaku chiama figlio di puttana Barella. Tutto sotto controllo.pic.twitter.com/FJGFADMaLR — Il Fratello di Zielu (@zielulife2)February 13, 2023

