U kontaktu smo sa Partizanom i Šerifom! Iz UEFA za MONDO: Da li će crno-bijeli igrati u Moldaviji?

U posljednja 24 sata mnogo toga se dogodilo na prostoru Moldavije što je zabrinulo i UEFA uoči meča Šerifa i Partizana.

Samo dva dana uoči meča Šerifa i Partizana došlo je do neočekivane drame. Sve je počelo još sinoć deportovanjem srpskih navijača koji su doputovali malo ranije u Moldaviju kako bi gledali prvu utakmicu šesnaestine finala Konferencijske lige, da bi sve jutros iznenadilo saopštenje crno-bijelih u kome se poručuje da je poslije bezbjednosnih proveri tamošnjih službi odlučeno da se ipak igra "iza zatvorenih vrata".

To nije bila i jedina intriga, pošto je Moldavija danas do 15 časova zatvorila vazdušni prostor zbog neidentifikovanog drona, a svi su se zapitali kako se to odnosi na Partizan koji mora da brine i tuđe brige uoči puta za Kišinjev.

Za sada nema nikakvih promjena, Partizan u srijedu ujutru putuje u Moldaviju, a iz UEFA su za MONDO potvrdili da su upoznati sa kompletnom situacijom i da su u kontaktu sa nadležnim službama:

"Meč između Šerifa i Partizana koji se igra 16. februara u Kišinjevu igraće se iza zatvorenih vrata zbog odluke tamošnjih vlasti. UEFA je u stalnom kontaktu sa Šerifom i Partizanom, kao i sa državnim organima Srbije i Moldavije. To je sve što možemo da vam kažemo u ovom trenutku", navodi se u kratkom odgovoru u kome su potvrdili da će se meč igrati.

Podsjetimo, Moldavija se "naslanja" na Ukrajinu i nalazi se već godinu dana u nezavidnom položaju zbog rata Rusije i Ukrajine. Takođe, kod njih tinja sukob između države i regiona Pridnestrovlje (Transitrija). Upravo iz tog dijela Moldavije došazi Šerif, tako da čitave sezone igraju van Tiraspolja i Partizan treba da ugoste u glavnom gradu Kišinjevu.

Dodajmo i to da Pridnestrovlje traži nezavisnost od Moldavije i priključenje Rusiji, a bezbjednosni problemi značajno su se pogoršali od kada je počeo rat u Ukrajini.

Partizan i Šerif se sastaju u četvrtak od 21 čas, a revanš je sedam dana kasnije u Beogradu.