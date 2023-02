Skandal trese Španiju - Barsa dala MILIONE sudiji: Otkrivena "tajna" stavka u knjigama, određivao arbitre u Primeri!

Navodno, Barselona je novac davala u konsultantske svrhe, međutim Španija bruji o mogućem sukobu interesa.

Barselona je u velikim finansijskim problemima, "češljaju" se poslovne knjige, a na sve to stižu i nove optužbe koje bi mogle da bace klub na koljena. Španski list "AS" prenosi da je Barselona platila 1,4 miliona evra bivšem španskom sudiji Hoseu Mariji Enrikezu Negreiri u periodu od 2016. do 2018. godine.