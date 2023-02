BIO SAM NAIVAN, TO NISAM SMIO DA DOZVOLIM! Petrić otvorio dušu pred Šerif: Neke stvari van "Zemunela" su presudile!

Gordan Petrić je pričao o duelu sa Šerifom, ali nije mogao da ne pomene i težak poraz u Superligi.

Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd/Screenshot

Partizan je uspio nekako da stigne do Moldavije gdje će u četvrtak zaigrati prvi meč nokaut faze Lige konferencija protiv Šerifa iz Tiraspolja. Na taj meč se ne ide u dobrom raspoloženju, jer je crno-bijeli tim u Superligi doživio težak poraz nakon što ih je Mladost GAT pregazila i savladala 4:0.

Trener Gordan Petrić je preuzeo odgovornost za ovaj neuspjeh i istakao da je bio naivan i da su neke stvari koje su se dešavale van kluba uticale na poraz.

"Postoje razlozi što se to desilo. Žao mi je što nisam ranije reagovao na neke situacije, možda spriječio taj poraz, nije problem moja naivnost u smislu toga ko je izašao i koji smo sistem predstavili. Bio sam naivan tokom sedmice, a nisam reagovao. Neki igrači su se opteretili treninzima van "Zemunela" i to se primijetilo. Dešavalo se i u prošlosti, tada sam sa strane pričao da može da se riješi, ali dok ne uđete u nečije kopačke... U svakom slučaju, oni koji treniraju sa privatnim trenerima bi trebalo da obrate pažnju. To je bila moja naivnost", jasno je rekao Petrić.

Biće nekih promena u timu, ali ne drastičnih. Ono što je sigurno je da će na levom boku krenuti Zlatan Šehović koji će menjati Slobodana Uroševića koji ima parne kartone.

"Neće biti drastičnih promjena u odnosu na subotu. Ponašanjem, zalaganjem i igrama na pripremama su zaslužili, a sutra će istrčati prepoznatljiv tim koji smo već gledali u Evropi", jasan je bio strateg crno-bijelih.

Prošlih sezona Šerif je pravio velike evropske rezutlate i to želi i sada, a zbog toga tim iz Humske očekuje jako težak meč.

"Posljednjih godina je Šerif odigrao dosta kvalitetnih utakmica u Evropi, teško je igrati protiv njega, ima dosta stranaca, očekujem naporan meč. Moramo da ponudimo neke odgovore tokom susreta. Nikad ne pominjem pojedince, već govorim o timu. Biće kasno u četvrtak i hladno, ali se nadam da će oba tima prikazati kvalitetan fudbal. Gledao sam Šerif tokom priprema, ali nekim od igrača angažovanih u minulom prelaznom roku nije dozvoljeno da igraju u četvrtak. Ne znam ni ko će da igra, otišlo je šest do osam fudbalera, neki su došli, što je za nas nešto novo. Već poslije deset minuta ćemo vidjeti šta nas čeka. Dobro je što se igra dvomeč, što je drugačije od grupne faze, kad imate šest susreta", naglasio je on.

Ovo je ipak samo prvo poluvrijeme dvomeča, a s obzirom na promenu pravila Partizan bi i sa minimalnim porazom imao odličan rezultat.

"Pošto više nema pravila duple vrijednosti gola u gostima, za nas može da bude povoljan rezultat 0:0, 1:1, 1:0 ili čak 0:1. Dosta ima da se igra, vidjećemo gdje će nas ovo odvesti. Ne pije vodu sad da kažem da je 1:0 dobar rezultat, a ispostavi se drugačije", dodao je Gordan Petrić.