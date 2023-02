EVROPSKI KLASIK, "EL PLASTIKO" I MURINJOV DERBI: Evo šta nas čeka u Ligi šampiona!

U utorak i sredu od 21 čas očekuju nas zanimljive utakmice u Ligi šampiona. Evo ko se sastaje i šta možemo da očekujemo od tih mečeva.

Izvor: Profimedia

Liga šampiona nam se vratila prethodne nedjelje i odmah smo videli sjajne utakmice, prije svih se to odnosi na duel između Pari Sen Žermena i Bajerna (0:1), a dobra je vijest da pred revanš i dalje nisu "riješene". To želimo da se desi i ove sedmice kada nas čekaju podjednako zanimljive utakmice u kojima se - ko zna - možda krije i budući prvak Evrope za sezonu 2022/23.

Ni ovoga puta u mnogim mečevima nema jasnog favorita - što uz promjenu pravila o golu u gostima - svakako donosi draž za neutralne posmatrače.

U utorak od 21 čas očekuje nas interesantan duel u Frankfurtu gdje se sastaju Ajtraht i Napoli, aktuelni lider prvenstva Italije, odnosno u istom terminu se igra i nešto bombastičnija utakmica - Liverpula i Real Madrida. Dan kasnije, u srijedu od 21 čas gledamo meč Intera i Porta, odnosno Lajpciga i Mančester sitija. Sve mečeve možete pratiti na Arena Sport.

KO SME DA PRETI NAPOLIJU...

Izvor: Profimedia

Na papiru ovo djeluje kao meč iz grupne faze Lige Evrope, međutim u praksi je daleko više. Ajntraht je aktuelni osvajač Lige Evrope i sasvim solidno se pokazao u grupnoj fazi Lige šampiona, i završio kao drugoplasirani iza Totenhema, poslije drame koju smo vidjeli u konačnom raspletu kada su eliminisani Sporting i Marsej. Nastavili su solidne igre i u domaćem prvenstvu u kome ih predvodi nova fudbalska zvijezda Randal Kolo Muani.

Zablistao je tokom Svjetskog prvenstva i umalo donio Francuskoj titulu golom u 122. minutu, kada ga je spriječio Martinez i poveo Argentinu ka tituli, ali to ga nije destabilizovalo. Ove sezone u njemačkom prvenstvu ima učinak od deset golova i deset asistencija, tako da se sve u igri Frankfurta "vrti" oko njega. Nešto slično može da se kaže i za ubjedljivo najbolji tim Italije, s tim da pored maestralnog Viktora Osimena (strelac 18 golova u Seriji A), blsita i Hviča Kvarachelija, odnosno Lučano Spaleti ima zaista majstore na jednom mjestu.

Pokazali su još u grupnoj fazi da su nevjerovatni, završili su ispred Liverpula, a dobra vijest je da neće biti velikih izostanaka. Treneri dva tima praktično mogu da računaju na najbolje timove, s izuzetkom Rodea koji će nedostajati Frankfurtu, odnosno Raspadorija koji ne igra za Napoli.

EVROPSKI KLASIK NA "ENFILDU"

Izvor: YouTube/This Is Anfield/Screenshot

Liverpul i Real Madrid sastaju se vjerovatno češće nego ikada u svojoj istoriji, a čini se da je to polako "presjelo" Jirgenu Klopu. Gubio je od Real Madrida finala Lige šampiona iz 2018. i 2022. godine, gledao je kako "kraljevski klub" izbacuje njegov tim i 2021. u četvrtfinalu, a sada kada bi trebalo da sprema osvetu - nema čime da prijeti. Liverpul igra užasnu sezonu u Premijer ligi i nalazi se na sredini tabele, iz FA Kupa i LIga Kupa su ispali, a zbog gol-razlike su "pali" na drugo mjestu u grupnoj fazi i tako sebi namjestili težeg protivnika.

Istina, ni Real Madrid ne blista - zaostaju čak osam bodova za Barselonom u prvenstvu, a povrede Karima Benzeme zagorčale su im život i jasno je da je potreban još jedan napadač, poslije propalih pregovora sa Kilijanom Mbapeom. Takođe, Karlo Ančeloti ima i problema sa pojedinim igračima (Načo, Sebaljos, pa i Azar), tako da je ovo meč koji bi sve mogao da promijeni za dva kluba. U slučaju pobjede, Real Madrid bi se vratio na pravi put i ponovo konkurisao za titulu u Ligi šampiona, što bi bio i znak za Barsu, dok bi pobjeda Liverpula i njih postavila na stazu favorita za "ušatog", uprkos sezoni koja je sve razočarala. Praktično, za sada je jedina dobit Stefan Bajčetić koji će igrati na "Enfildu".

Kada su u pitanju izostanci, Jirgen Klop ne može da računa na Luisa Dijaza za koga je sezona završena, odnosno izostaće Artur, Konate, Tijago i mladi Remzi. Pod znakom pitanja je i Darvin Nunjez. Sa druge strane na put sa Karlom Ančelotijem nisu krenuli Kros, Mendi, Čuameni i Marijano Dijaz.

DERBI ZA MURINJOVE OČI

Izvor: Twitter/gago_mario/Screenshot

Inter čitave sezone igra toplo-hladno, ali u Ligi šampiona nije zabrljao. Plasirali su se kao drugoplasirani iz grupe u kojoj je bila i Barselona, a iako su završili daleko iza prvaka grupe Bajerna (čak osam bodova razlike!), žrijeb u Nionu ih je baš počastio. Odnosno, bar to tako djeluje u teoriji, tek treba da dokažu protiv Porta da je zaista i tako. "Nerazuri" su u uzletu u domaćem prvenstvu i čini se da stvari funkcionišu dok Romelu Lukaku nije na terenu, ali će im i njegovi golovi biti potrebni da se uvijek neugodni Portugalci pošalju kući.

S druge strane Porto je napravio ugodno iznenađenje u grupnoj fazi i prošao dalje uprkos katastrofalnom porazu od Kluba Briža (0:4), a od tada su se potpuno oporavili i vode borbu "prssa u prsa" sa Benfikom za titulu u Portugalu. Za sada je ne dobijaju, ali imaju razloga i da budu optimisti pred meč sa Interom koji će voditi srpski sudija Srđan Jovanović, dok se na terenu očekuje i Marko Grujić koji je za vikend odigrao 100. meč za "zmajeve".

Što se tiče izostanaka, biće ih dosta, posebno kod Porta. Među putnicima za Milano sigurno neće biti Evanilsona i Otavija, dok su Kardoso, Veron, Galeno i Uribe pod upitnikom. S druge strane Inzagi ne može da računa jedino na Hoakina Koreu.

TOTALNI FUDBAL ZA SVAČIJE OČI

Izvor: Profimedia

Ako se od neke utakmice u nokaut faze Lige šampiona očekuju golovi, onda je to duel između Lajpciga i Mančester sitija. Znamo dobro za napadačke aspiracije dva tima - odnosno njihovih trenera Marka Rozea i Pepa Gvardiole - dok to ne bi bilo ni prvi put da svedočimo goleadama kada su oni na terenu. Tako je u grupnoj fazi 2021. sve "prštalo" - vidjeli smo kako Siti slavi 6:3, a onda i Lajpcig kako uzvraća 2:1, a bez obzira na to što se radi o utakmicama na "ispadanje", teško da će biti promjene u filozofiji.

Mančester siti je neočekivanim kiksom protiv Notingema za vikend ponovo "vratio" u život Arsenal i neizvjesno je da li će odbraniti titulu u Engleskoj, ali njima je svakako važnija Liga šampiona u kojoj godinama ne uspijevaju da dođu do vrha. Najbliže su bili 2021. godine kada ih je Čelsi pobijedio u finalu, prošle godine ih je nekoliko minuta dijelilo od novog, a sada ne smiju da razočaraju i u jeku "frke oko finansija" posustanu na prvoj prepreci. Ipak, neće biti jednostavno jer i Lajpcig igra odličan fudbal i konkuriše za titulu u Njemačkoj, ali često im se dešava da su pomalo "nedefinisani" u onome što hoće i da previše toga hoće.

Lajpcig neće moći da računa na Danija Olma, Abdua Dijaloa i Petera Gulačija, odnosno Gvardiola će morati bez Džona Stounsa, ali ima već dovoljno rješenja da zamijeni engleskog štopera.