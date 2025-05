Trener Denvera slučajno otkrio haos u ekipi: Igrači smiruju Nikolu Jokića, ne bavim se ja time

Dejvid Adelman je sasvim slučajno otkrio kakva je situacija vladala u Denveru do skora.

Sve je jasnije da je pred ovaj plejof buktao rat u Denveru, kako između bivših trenera i generalnog menadžera Majka Melouna i Kalvina Buta, tako i u timu između igrača. U plejofu Nagetsi igraju odlično i nakon što su eliminisali Los Anđeles Kliperse sada su pobijedili Oklahomu u prvom meču polufinala Zapada, a novi trener Dejvid Adelman je sasvim slučajno otkrio da je bilo problema u timu.

Kada su ga pitali šta je bilo ključno u pobjedi tima na startu polufinala Zapada on je istakao da je najbitnije to da je tim zajedno. Svi igraju jedni za druge, nema svađa i tim prije svega misli o košarci. Očigledno da do skora nije bilo baš tako.

"Oni su tu jedni za druge. Nisam vidio da su odustali u bilo kom momentu. Na klupi niko nikoga nije krivio, samo su gledali kako da budemo bolji. Čak i kada smo mnogo gubili. Kada to imate, kada pričate samo o tome kako da dobijete utakmicu, a ne o ostalim sr***ma koje se dešavaju, onda imate šansu. Mi smo imali šansu i Aron je iskoristio", rekao je Adelman.

To je dozvolilo treneru da se bavi taktikom, a ne međuljudskim odnosima i vidimo kako tim sve bolje funkcioniše. Trojkom Arona Gordona na isteku meča uspjeli su da savladaju najbolji tim regularnog dijela NBA sezone i sada će probati da i u drugom meču u Oklahomi trijumfuju.

"Mislim da ti to dozvoljava da se fokusiraš na taktiku. Ne moraš da ideš i da skupljaš tim kako bi ostao zajedno u teškim momenatima. To se već dešava, oni to već rade. Zvuči kao kliše, ali nije. Igrači smiruju Nikolu i on smiruje njih. Ne balansiram egoe i tako te stvari, jako sam ponosan na to", rekao je Adelman.

