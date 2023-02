Vraća se m:tel Premijer liga BiH! Marinović pred derbi: "Želimo se iskupiti za poraz od Rudara"

Borac će prvu premijerligašku utakmicu u 2023. godini odigrati u Banjaluci protiv Širokog Brijega.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Proljećna polusezona m:tel Premijer lige BiH počeće u petak (24. februar). Čast da otvore drugi dio prvenstva pripala je Borcu i Širokom Brijegu.

Timovi koji pretenduju na izlazak na evropsku scenu, ali i na najviši plasman, će svoj susret igrati od 18 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Trener Borca Vinko Marinović na pres konferenciji pred ovaj meč naglasio je kako se radi o kvalitetnom protivniku, ali da njegov tim želi da se iskupi za poraz u Kupu BiH od rudarskog Prijedora.

"Sutra otvaramo drugi dio prvenstva protiv ekipe Širokog Brijega koja je druga na tabeli i ima tri boda više od nas. Ekipa su koja nije puno mijenjala igrački kadar, odnosno tim je ostao isti kao i u prvom dijelu sezone. Što se nas tiče, mi želimo da odigramo dobru utakmicu i da se iskupimo za poraz u Kupu BiH te da na najbolji način otvorimo drugi dio sezone koja počinje sutrašnjom utakmicom", rekao je Marinović i dodao:

"Radili smo i analizirali smo sve u prošloj sedmici. Dobio sam dobru reakciju nakon toga i nadam se da će oni to pokazati na terenu. Igramo kući, pred našom publikom i sigurno da ćemo sutra dati sve od sebe. Dugo nismo igrali u Banjaluci, izuzev one utakmice sa Slobodom, i mislim da to mnogo znači našim igračima".

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Priustnima se obratio i Jakov Blagaić, fudbaler koji je ove zime stigao u Borac.

"Što se tiče same utakmice, čeka nas težak meč. Igramo protiv protivnika koji ima tri boda više od nas tako da nimalo lak zadatak, ali mi smo spremni. Puno smo pričali ove sedmice, trener nam je ukazao na stvari koje trebamo popraviti i na čemu trebamo još više raditi. Idemo oprati gorak okus u ustima od prošlog vikenda", rekao je Blagaić.

Blagaić je u sezoni 2021/22, kao pozajmljen igrač splitskog Hajduka, nosio dres Širokog Brijeg. Krilni napadač Borca nije htio izdvojiti pojedinca iz redova Širokobriježana od kojeg prijeti najveća opasnost golu Banjalučana.

Blagaić u dresu Širokog Brijega Blagaić je za Široki Brijeg odigrao 27 golova, postigao jedan pogodak i upisao jednu asistenciju.

"Jedan dio ekipe se promijenio, jedan nije. Ne bih nikog posebno izdvajao, mislim su da su oni kao ekipa čvrsti i kompaktni te mislim da je to njihova najveća prednost", rekao je Blagaić.

Ono što može radovati trenera crveno-plavih je činjenica da može računati na sve igrače, a posebno raduje povratak Benjamina Tatara koji će konkurisati za sutrašnji meč. Podsjećamo, Tatar se povrijedio na početku priprema u Antaliji, zbog čega je propustio sve pripremne utakmice kao i utakmicu u Prijedoru.

Glavni arbitar na ovom meču biće Mirza Kazlagić iz Cazina s pomoćnicima Sretenom Udovičićem iz Prijedora i Radislavom Kačavendom iz Gradiške.