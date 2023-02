Nekadašnji fudbaler crno-bijelih analizirao je evropski meč Partizana.

Izvor: Arenasport/printscreen

Fudbaleri Partizana razočarali su svoje navijače - porazom od Šerifa u Beogradu (1:3) eliminisani su iz Konferencisjke lige, iako su do večeras imali dobre šanse da se nađu u osmini finala ovog takmičenja. Crno-bijeli su imali prednost iz prvog susreta i brzo postignut gol u revanšu, ali su Moldavci uspjeli da naprave veliki preokret u Humskoj. Takav razvoj meča komentarisao je nekadašnji fudbaler Partizana Darko Tešović.

Nekadašnji as crno-bijelih komentarisao je utakmicu u studiju televizije "Arena sport", a tom prilikom posebno je obraćao pažnju na pogotke koji su "presjekli" Partizan. Iako su igrači srpskog tima odlično počeli meč, situacije iz 20. minuta i nadoknade prvog dijela meča potpuno su promijenile tok ove utakmice i kompletnog dvomeča.

"Partizan je stvarno krenuo da igra onako kako treba. Gol je postignut iz super akcije, međutim, taj jedan detalj se desi, VAR donese odluku koja nije u našu korist... Od tada nisam vidio žar i želju kod igrača Partizana, kao da su se presjekli. Rezultat je bio u našu korist tada. I onda se desi taj drugi gol koji je bio najmanje potreban u tom trenutku. Da smo izdržali i na poluvrijeme otišli sa 1:1, a sad pričamo 'kad bi, da bi', igrači bi se malo prestrojili, odmorili i dogovorili. To bi bilo drugačije. A kad vas drugi gol presiječe, a nije vam trebalo to, to je druga psihologija...", rekao je Darko Tešović u prvoj analizi nakon meča.

Vidi opis Partizanovi igrači bez želje - PALI I POČELI DA STREPE: Bivši as crno-bijelih o evropskom porazu: Izuzetno ružna stvar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Znate kako, kad igrate ovako izuzetno važnu utakmicu za Partizan i krenete u nju onako kako smo vidjeli, osjećaj vam daje za pravo da se radujete. Ali, kada dođe do šoka... Bude penal, to je i za mene bio šok, desilo se ni iz čega, dovodite utakmicu u neizvjesnost. Bio je to bezazleni udarac u kazneni prostor, desio se penal. To je stvarno šok za igrače. Pitanje je kako su se igrači pripremili pošto se svako drugačije priprema za meč, a neki očigledno nisu dobro. Kod prvog gola su oni pali, vidjelo se da više nemaju želju. Neću da upotrijebim reč strah jer je u sportu ona veoma jaka. Neki igrači Partizana pokazali su da strepe šta će da se desi. Drugi gol koji je došao u situaciji koju ne želite, kad idete na poluvrijeme. To je igračima Partizana ubilo dalji nastup", dodao je bivši fudbaler.

Poptuni šok u Humskoj! Izvor: YouTube/Arena sport TV

Tešović ovom prilikom nije želio da se miješa u posao Gordana Petrića, ali je istakao da je Partizan griješio u defanzivi, gdje je Mohamedu Diopu ostavljeno previše prostora. Pored toga, primijetio je i da su Moldavci drugačije odigrali meč u Beogradu od onog u Kišinjevu prije sedam dana, kada su crno-bijeli uspjeli da izvuku pozitivan ishod.

"Prava analiza je u svlačionici, ali zna se da je igrač sa loptom najopasniji. Ne možete njega da pustite, ako je dobar igrač napraviće čudo. Diop je to napravio Partizanu. Šerif je igrao potpuno drugačije nego prvu utakmicu, poslije gola se vidjelo da su u timu tehničari i brzi igrači, da imaju igru i da mogu da odigraju iskusno. Taj lijep gol, drugi, značio je mnogo i Partizan im je nakon toga olakšao. Svi smo očekivali drugi ishod, ovako su izgubili igrači, navijači, klub. Pouke se izvlače iz ružnih i lijepih stvari, ova je izuzetno ružna", zaključio je Tešović na kraju.