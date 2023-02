MILOJEVIĆ OBAVIO RAZGOVOR SA PEŠIĆEM: Od oktobra je bez gola za Zvezdu - "Kad proradi..."

Crvena zvezda u subotu gostuje Javoru, a navijači se nadaju da će u tom meču Aleksandar Pešić pronaći formu, taman uoči derbija sa Partizanom.

Izvor: MN PRESS

Većina navijača Crvene zvezde već misli na 169. "vječiti" derbi sa Partizanom zakazan za 3. mart na "Marakani", međutim prije tog duela - šampiona Srbije očekuje i tradicionalno teška utakmica u Ivanjici. Trener crveno-bijelih Miloš Milojević ne želi da se njegovi fudbaleri opuste uoči gostovanja Javoru (subota, 14.00), tako da je u najavi utakmice poručio da je njihova dobra forma razlog za oprez i da će biti teško slomiti ih.

Da bi u tome uspjeli, Milojević poručuje da im je potreban maksimalna ozbiljnost, a pomoglo bi i da se Aleksandar Pešić vrati u golgetersku formu, možda baš uoči 169. "vječitog" derbija u kome bi gotovo moglo da bude i odlučeno pitanje prvaka Srbije. Igra solidno ovog proljeća, ali gol nije dao još od 30. oktobra i mučile su ga povrede.

"Pričali smo s Pešićem da golgeterski post jednostavno dođe. Kada špicevi pogađaju, onda pogađaju, ali kad stane, onda stane, međutim, on dobro igra, zalaže se i samo je pitanje kada će to doći na svoje. Pešić je igrač koji se stavlja u funkciju tima, tako da nije ni bitno, doduše za njegovo samopouzdanje jeste, ali je manje važno da li će pogoditi protiv Javora ili na derbiju. Kad proradi, biće onaj stari golgeter kao do prije četiri-pet kola", rekao je Miloš Milojević za zvanični sajt kluba odgovarajući na pitanja novinara.

Izvor: MN PRESS

Potvrdio je da nekolicina fudbalera Crvene zvezde ima problema sa virusom, dok je tu i problem sa žutim kartonima. Ako bi Stefan Mitrović i Strahinja Eraković "požuteli" u Ivanjici, tako bi Miloš Milojević za derbi ostao bez "bonusa" koji su mu neophodni.

"Ne razmišljam o tome da li rizikujemo, već šta nam treba za sljedećeg protivnika. Imamo kvalitetnu grupu igrača, konkretno na štoperu Milunovića i Lekovića koji su sigurno među pet najboljih na svojoj poziciji u Superligi, a svi su u Zvezdi. I oni moraju da igraju, ako se desi problem s kartonima, priliku će dobiti neko od njih dvojice, nije nam to problem", poručio je Milojević.

Trener Crvene zvezde je rekao i da "nema osjećaj da je meč sa Javorom manje bitan od Partizana", ali da je svjestan da je navijačima ipak meč sa najvećim rivalom nešto posebno.

"Kad završimo tu utakmicu, okrećemo se vječitom derbiju. Znamo šta je derbi, da cijela Srbija prati tu utakmicu i da ona čini navijače ponosnima. Treba da ostanemo mirni, da mislimo o Javoru, da na to gledamo takmičarski i da je naša obaveza da pobjeđujemo", zaključio je Milojević.