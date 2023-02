Iz Partizana nudili posao ocu, a onda je Toma otvorio vrata... Miljenik navijača Zvezde: "Sine, za koga ti navijaš!?"

Marko Perović je još kao tinejdžer bio na raskrsnici između dva najveća srpska kluba.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda/Screenshot

"Vječiti" derbi se bliži i meč između Crvene zvezde i Partizana nas čeka već za sedam dana na stadionu "Rajko Mitić", a mnogim navijačima crveno-bijelih koji su rođeni početkom devedesetih asocijacija na golove u najvećim mečevima je bivši fudbaler Marko Perović. Pamti se još njegov potez iz 125. epizode rivalstva Crvene zvezde i Partizana kada je "zalomio" Alberta Nađa i pogodio sa oko dvadesetak metara, a mnogima je nepoznat podatak da je umalo završio na drugoj strani Topčiderskog brda.

Marko Perović je to otkrio u emisiji "Asovi Marakane" kod Grade Brankovića prisjetivši se da je sve krenulo kada je kao tinejdžer igrao "turnire regiona" u Jagodini. Pošto je rođen u Kosovu Polju, predstavljao je Kosmet zajedno sa Milošem Krasićem, a tamo ga je prvo primijetila Crvena zvezda. Nedugo potom i Partizan...

"Poslije tog turnira u Jagodini zazvonio je telefon i javila se mama. Kaže da je zvao neko iz Crvene zvezde, mislili smo da se neko šalio. Poslije toga se tata čuo sa ljudima iz Zvezde i poslije šest mjeseci sam prešao prvo iz Kosova u Prištinu. Igrali smo onda još jedan turnir na Teleoptiku i poslije njega sam gotovo sve završio sa Tomom Milićevićem oko prelaska u Crvenu zvezdu. Međutim, poslije utakmice sa Vojvodinom, vidjeli su me Vladica Kovačević i Nikica Klinčarski iz Partizana i i odvedu me u jednu malu kancelariju", prisjetio se Marko Perović.

Izvor: MN PRESS

"Rekli su mi 'sine, ti moraš da potpišeš za Partizan, ti si naše dijete'. Rekli su mi da će majka i otac da pređu da žive u Beogradu, pa da će brat i sestra doći da pohađaju školu, sve će oni da regulišu i kao 'nemoj da brineš kao tvoj tata radi na Železnici'. A tada je u Partizanu bio Mirko Marjanović koji je bio predsjednik Vlade", dodao je bivši fudbaler i onda otkrio kako je ipak završio u Crvenoj zvezdi.

"Dok mi to pričamo, Toma Milićević otvara vrata i kaže 'sine, šta ti radiš ovdje!?'. Ja dijete, gledam u njih. Kaže mi Toma 'dijete, za koga ti navijaš?'. Ja mu kažem 'za Zvezdu', on me za ruku i izvukao me iz kancelarije, u hotel sa tatom i potpisao sam za Zvezdu".

Marko Perović je 2002. godine debitovao kod Zorana Filipovića u Crvenoj zvezdi, a do 2008. godine je bio u klubu. Nažalost, lom noge i pogrešna ljekarska intervencija zaustavili su mu transfer u Hertu, tako da je prešao u redove Bazela, a zatim igrao još za Nju Ingland, Persepolis, OFK Beograd, Čainat, Radnički Kragujevac, Sime Darbi, Operario, Saut Čajnu, Hong Kong i Guangdžou R&F kod Piksija gdje je 2018. godine i završio karijeru.

(MONDO)