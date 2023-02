Luis Alberto "bombom" poslao Sampu ka Seriji B: Sve manje nade za tim Dejana Stankovića

Srpski stručnjak doživio je još jedan poraz, i to na jednom od njegovih omiljenih fudbalskih terena.

Vratio se Dejan Stanković na rimski Olimpiko, gdje je proveo šest lijepih godina nastupajući za Lacio.

Ipak, njegov povratak u Vječni grad, ovaj put u ulozi trenera Sampdorije, srpski stručnjak neće pamtiti po dobrom, jer je njegov tim zabilježio novi poraz i sve je izvjesnije da ga dogodine nećemo gledati u Seriji A.

Tim iz Đenove ni na 18. uzastopnom gostovanju protiv Lacija nije stigao do pobjede. Ne samo do tri, nego ni do jednog boda. A činilo se da bi mogla barem do remija.

Odolijevali su fudbaleri Sampdorije sve do deset minuta pred kraj, kada je fenomenalan gol postigao Luis Alberto. Sjajno je Španac šutirao iz daljine, a lopta se zarila u rašlje gola Emila Audera, te dodatno gurnula goste ka nižem rangu.

Otkako je sjeo na klupu kluba sa stadiona "Luiđi Feraris" u oktobru prošle godine, Stanković je upisao samo dva prvenstvena trijumfa, a nade u opstanak iz kola u kolo sve su manje.

Istovremeno, "nebeskoplavi" zabilježili su veoma bitna tri boda i nastavljaju potjeru za osiguravanjem pozicije koja vodi u Ligu šampiona.

SERIJA A - 24. KOLO:

Verona - Fiorentina 0:3 (0:2)

/Barak 12, Kabral 38, Biragi 89/

Lacio - Sampdorija 1:0 (0:0)

/Luis Alberto 80/

Odigrano u nedjelju:

Bolonja - Inter 1:0 (0:0)

/Orsolini 76/

Salernitana - Monca 3:0 (0:0)

/Kulibali 52, Kastanos 65, Kandreva 71/

Udineze - Specija 2:2 (1:1)

/Beto 22, Pereira 55 - Nzola 6, 72/

Milan - Atalanta 2:0 (1:0)

/Muso 26 ag, Mesijas 87/

Odigrano u subotu:

Empoli - Napoli 0:2 (0:2)

/Ismaili 17 ag, Osimen 28/

Leće - Sasuolo 0:1 (0:0)

/Torstved 65/

U utorak:

Kremoneze - Roma (18.30)

Juventus - Torino (20.45)

