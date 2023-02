Kremona je ovo čekala 93 godine! Murinjo ispisao crnu istoriju – Roma poražena na stadionu Đovani Zini!

Šesti poraz Rome ove sezone stigao je tamo gdje se niko nije nadao.

Senzacija u Seriji A, i to u Kremoni!

Fudbaleri Kremonezea priredili su prvorazrednovo iznenađenje u utorak uveče savladavši Romu rezultatom 2:1 na svom stadionu Đovani Zini.

Ne samo da je jedina ekipa iz liga petice koja nije imala pobjedu do ovog kola, konačno stigla do prvog trijumfa ove sezone, već je to prva pobjeda Kremonezea u Seriji A nakon 27 godina!

Sudbina je htjela da njena prva žrtva još od pobjede nad Padovom 1996. godine bude Roma, predvođena Murinjom koji je na samom startu drugog poluvremena dobio crveni karton, a potom sa tribine slao papiriće sa instrukcijama svom stručnom štabu.

Temperamentnom Portugalco ovo je već treće isključenje ove sezone, a da stvar bude gora porazom u Kremoni ispisao je istoriju – ali na negativan način.

Naime, bio je ovo prvi poraz Rome u Kremoni u Seriji A još od 1930. godine.

Generacije stanovnika Kremonezea čekale su prvenstveni trijumf nad "vučicom“, a dočekali su da to učini ekipa koju sa klupe predvodi Davide Balardini, koji je u januaru naslijedio smijenjenog Masimilijana Alvinija.

Da će ovo biti posebna noć nagovijestio je Frank Cađu pogotkom u 17. minutu nakon kojeg je Kremoneze imao prvo vođstvo na poluvremenu još od pomenute utakmice sa Padovom 1996. godine.

Domaći su bili u najmanju ruku ravnopravan protivnik, ali su sredinom drugog poluvremena izgubili kontrolu, dok je Murinjo u međuvremenu naredio ulazak Abrahama, El Šaravija i Matića.

Djelovalo je da je plan uspio kada je Spinacola u 71. minutu postigao gol za izjednačenje, ali desetak minuta kasnije stadion je ponovo eksplodirao.

Golman „vučice“ Rui Patrisio skrivio je jedanaesterac, a Ćofani ga pretvorio u pogodak za 2:1 i istorijsku pobjedu, ali ne jedinu nad Romom. Pa čak ni u ovom mjesecu! Roma je 1. Februara eliminisana iz kupa Italije, a Murinjov „dželat“ je i tada bio Kremoneze koji je slavio identičnim rezultom kao u utorak uveče, samo u Rimu.

Trijumf nad Romom, koja je propustila priliku da se pobjedom domogne čak drugog mjesta na tabeli, ekipa Kremonezea dobila je vjetar u leđa, iako se nije pomjerila iz zone ispadanja već samo predala "fenjer" Sampdoriji, ekipi Dejana Stankovića.

Opstanak je zasad osam bodova daleko, ali nada je vraćena u gradu na sjeveru Italije koji se ponosi svojim čuvenim graditeljima violina, Đuzepeom Gvarnijerijem, Antoniom Stradivarijem, Frančeskom i Vinćencom Ruđerijem i porodicom Amati, ali i fudbalskim klubom Kremoneze, osnovanim prije 119 godina.

Daleko južnije, veliki udarac za Rimljane i to u teškom trenutku pred derbi sa Juventusom.

SERIJA A - 24. KOLO:

Kremoneze - Roma 2:1 (1:0)

/Cađu 17, Ćofani 82 – Spinacola 71/

Juventus - Torino (20.45)

Odigrano u ponedjeljak

Verona - Fiorentina 0:3 (0:2)

/Barak 12, Kabral 38, Biragi 89/

Lacio - Sampdorija 1:0 (0:0)

/Luis Alberto 80/

Odigrano u nedjelju:

Bolonja - Inter 1:0 (0:0)

/Orsolini 76/

Salernitana - Monca 3:0 (0:0)

/Kulibali 52, Kastanos 65, Kandreva 71/

Udineze - Specija 2:2 (1:1)

/Beto 22, Pereira 55 - Nzola 6, 72/

Milan - Atalanta 2:0 (1:0)

/Muso 26 ag, Mesijas 87/

Odigrano u subotu:

Empoli - Napoli 0:2 (0:2)

/Ismaili 17 ag, Osimen 28/

Leće - Sasuolo 0:1 (0:0)

/Torstved 65/