Šest golova i slavlje Juventusa u derbiju Torina: Srbi asistirali, Pogba se konačno vratio!

"Derbi dela Mole" pripao je ekipi Juventusa.

"Derbi dela Mole" opravdao je sva očekivanja! U odličnoj utakmici vidjeli smo šest golova, od čega čak četiri u prvom poluvremenu. Torino je vodio dva puta na meču, ali je Juventus na kraju uspio preokrenuti rezultat i stići do zasluženog slavlja.

Padali su i rekordi, a vidjeli smo i neobičnu situaciju u koju su bili uključeni trener Torina Ivan Jurić i reprezentativac Srbije Nemanja Radonjić.

Juventus - Torino 4:2 (2:2)

/Kvadrado 16, Danilo 45+1, Bremer 71, Rabio 81 - Karamo 2, Sanabrija 43/

Utakmica nije ni počela kako treba, a Torino je već poveo. Nakon kornera lopta je stigla do Bonđornija koji je spustio loptu do Karamoa, a ovaj pogodio za 0:1. Bio je to najbrži pogodak postignut u derbiju Juventusa i Torina u istoriji. Napadaču iz Obale Slonovače trebalo je minut i 32 sekunde da postigne ovaj gol.

Vratio se Pogba Paul Pogba je konačno zagirao za Juventus. Francuski fudbaler u igru je ušao je u 69. minutu. Bile su ovo njegove prve minute za Juventus u zvaničnoj utakmici nakon transfera iz Mančester junajteda u ljeto 2022. godine.

Stvari na početak vratio je Kvadrado golom iz 16. minuta. Kostić je ubacio, Vlahović je zakasnio na loptu, koja je stigla do Kvadrada, a ovaj silovito pogađa sa par metara.

Do kraja prvog poluvremena vidjeli smo još dva gola. Prvo je Ilić u 43. minutu odlično uposlio Sanabriju koji pogađa za novo vođstvo Torina – 1:2. U sudijskoj nadoknadi Di Marija je izveo korner, a najviši u skoku je bio Danilo - 2:2.

Mogao je Juventus do prvog vođstva večeras, Vanja Milinković-Savić je već bio savladan, ali udarac Dušana Vlahovića zaustavila je prečka.

U 67. minutu prečka je, nakon udarca Linetija, spasila i Juventus.

Četiri minute kasnije "stara dama" je stigla do vođstva. Nakon centaršuta Kjeze, glavom je pogodio Bremer. Pitanje pobjedika riješio je Rabio nakon asistencije Bremera u 81. minutu.

SERIJA A - 24. KOLO:

Kremoneze - Roma 2:1 (1:0)

/Cađu 17, Ćofani 82 – Spinacola 71/

Odigrano u ponedjeljak

Verona - Fiorentina 0:3 (0:2)

/Barak 12, Kabral 38, Biragi 89/

Lacio - Sampdorija 1:0 (0:0)

/Luis Alberto 80/

Odigrano u nedjelju:

Bolonja - Inter 1:0 (0:0)

/Orsolini 76/

Salernitana - Monca 3:0 (0:0)

/Kulibali 52, Kastanos 65, Kandreva 71/

Udineze - Specija 2:2 (1:1)

/Beto 22, Pereira 55 - Nzola 6, 72/

Milan - Atalanta 2:0 (1:0)

/Muso 26 ag, Mesijas 87/

Odigrano u subotu:

Empoli - Napoli 0:2 (0:2)

/Ismaili 17 ag, Osimen 28/

Leće - Sasuolo 0:1 (0:0)

/Torstved 65/