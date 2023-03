BURA U SUPERLIGI ZBOG LALATOVIĆA: Pokušaj da nas destabilizuju, radi se o prljavoj kampanji!

Nenad Lalatović ostaje u NIšu, navodi se u saopštenju Radničkog.

Izvor: MN PRESS

Nakon što su se pojavile informacije da je Nenad Lalatović sve dogovorio oko prelaska u ekipu Mladosti GAT oglasio se i Radnički iz Niša, čiji je Lalatović trenutno šef stručnog štaba. Radnički je u saopštenju za javnost demantovao da će Lalatović napustiti klupu tima sa Čaira. Ova informacija se pojavila pred duel Radničkog upravo sa ekipom Mladost GAT, a evo i demantija Radničkog:

"Nakon informacije koja se pojavila u javnosti da će trenutni šef stručnog štaba Nenad Lalalatović napustiti Radnički i preuzeti Mladost GAT, dužni smo da Vam i zvaničnim saopštenjem obratimo i demantujemo natpise u medijima. S obzirom na činjenicu da se informacija pojavila baš uoči duela sa ekipom Mladost GAT, smatramo da je ovo još jedan način da se destabilizuje klub. Smatramo da je riječ o prljavoj kampanji uoči, za nas, veoma važnog meča. Radnički se uvijek trudio da govori isključivo na terenu i o sportskim temama. Ipak, nismo mogli da ostanemo nijemi na sve što se dešava uoči, za nas, veoma važnog meča", navodi se u saopštenju.

Povodom svega se oglasio i sportski direktor kluba sa Nišave Aleksandar Jovanović i naglasio da Nenad Lalatović ima ugovor do kraja sezone sa ekipom koju je vodio i u prošlosti. "Šef stručnog štaba Nenad Lalatović ima ugovor do ljeta, on je tu i predvodiće utakmicu u ponedjeljak. Svi ti natpisi u medijima ne mogu da utiču na nas i ekipu. Fokusirani smo na utakmicu koja je veoma bitna za nas, od ove utakmice nam dosta zavisi, jer se pobjedom vraćamo u mirne vode. Ovo je treći ili četvrti pokušaj da se klub destabilizuje, izdržali smo sve do sada, izdržaćemo i ovo. Nadam se pobjedi i da dolaze bolji dani za naš klub", naglasio je on.

Sam Lalatović je bio spriječen da se obrati javnosti zbog bolesti, a njegov pomoćnik Dragan Šarac je istakao da priprema meča protiče po planu.

"Šef neće prisustvovati treningu jer ima stomačni virus, kao i još četvorica igrača. Stefan Marjanović i Saša Jovanović su i pod temperaturom. Nadam se da će nam se šef sutra priključiti, mi radimo po njegovom planu i programu i pripremo se za utakmicu. Imamo kadrovskih problema, mnogo je povrijeđenih igrača, pokušavamo da ih vratimo što prije u trenažni proces, da se priključe ekipi. Moramo da probamo da uđemo jako dobro u taj meč i da osvojimo bodove koji će nas povesti u mirnu luku. Mislim da pomenuti natpisi ne mogu da utiču loše na ekipu. Šef je juče vodio trening, razgovarao sa njima, siguran sam da će svako ko od momaka izađe na teren, dati maksimum za grb, klub, sebe. Daćemo svi maksimum u ponedjeljak, pokušaćemo da odigramo dobru i kvalitetnu utakmicu", naglasio je on.