Zbog šovinističkih incidenata KMF Brčko se povukao iz svih takmičenja! Pređene su granice sporta!

Klub malog fudbala Brčko saopštio je u ponedjeljak da se povlači iz svih takmičenja u Bosni i Hercegovini nakon šovinističkih incidenata u kojima su huligani napali igrače Radnika iz Bijeljine.

Izvor: KMF Brčko zdravlje promo

Nakon što je grupa šovinistički nastrojenih huligana u Brčkom najprije prekinula utakmicu juniorskog futsal Кupa Republike Srpske između ekipa КMF Brčko i КMF Radnik, te nakon nje kamenovala autobus gostiju iz Bijeljine, dobili smo i epilog.

KMF Brčko odlučio je da istupi iz svih takmičenja u BiH, a njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti.

"Dragi članovi, prijatelji, sugrađani, šira sportska javnosti, ovim putem sa žaljenjem, želimo da Vas obavijestimo da naš klub prekida sva preostala takmičenja, a tiče se odigravanja revanš meča Kupa Republike Srpske U19 te četiri utakmice u Premijer futsal ligi BiH U19. Kao što smo i najavili, nakon prošlonedeljnih dešavanja, klub jednostavno ne može preuzeti rizik odlaska na revanš meč Kup takmičenja protiv ekipe KMF Radnik siti jer je prevazišlo sve granice sporta i smatramo da nema svrhe igrati utakmicu u ovakvoj atmosferi.Takođe, besmisao igranja pred praznim tribinama smo već vidjeli tako da je naša odluka definitivna i vezano za takmičenje u Premijer ligi.​

Kao sportisti, doživjeli smo najbolniji poraz, a to je ne izlazak na teren. Stojimo uspravno jer znamo da smo se svih ovih 16 godina vodili isključivo motivom sporta. Najbitnije od svega nam je, da to znaju i naši članovi koji su bili s nama u preteklim godinama a posebno momci koji su danas sa nama. Ostaje velika žal za ovom grupom momaka koju smo gradili u protekle dvije godine i koja je svojom igrom ubirala simpatije gdje god su se pojavili, što nas je dodatno učinilo ponosnim i motivisanijim za rad sve do prethodne sedmice kada je sve urušeno. Davali smo svoj maksimum i jednostavno, umorili smo se boreći se svakojakim problemima, ali protiv ovoga nismo mogli.​ Ne želimo da budemo poligon nikome za bilo kakve političke igre niti mjera za bilo čija potkusurivanja.

Na kraju, želimo da uputimo zahvalnost svim našim momcima koji su davali sebe za naš klub u proteklim godinama, u našoj borbi da napravimo jednu sportsku priču ali na žalost, svemu dođe kraj.​ Klub neće prestati da postoji ali nastavak takmičenja je besmislen u ovim uslovima i ovakvoj atmosferi. Do nekog novog sportskog druženja, srdačno Vas pozdravljamo", navedeno je u saopštenju koje je potpisao predstavnik kluba Zdravko Vujić.

Šovinističke ispade ranije je osudio i Fudbalski savez Republike Srpske.

(mondo.ba)