BiH protiv "Kosova" uz JEDAN zajednički trening: Moramo da se adaptiramo na okolnosti, situacija je KOMPLIKOVANA!

Rukometaše BiH očekuju dueli sa "Kosovom" u trećem i četvrtom kolu kvalifikacija za EURO 2024.

Izvor: Anadolija/Ahmed Bešić

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu i nedjelju igra dvomeč sa reprezentacijom "Kosova", u okviru kvalifikacija za EURO 2024.

Prva utakmica igra se u srijedu u Prištini sa početkom u 20.15 časova, dok je nedjeljni revanš zakazan za 17.00 časova u Tuzli.

U prva dva kvalifikaciona meča, BiH je poražena na domaćem terenu od Crne Gore i na gostovanju Sloveniji, pa je pred izabranicima Irfana Smajlagića imperativ pobjede u oba meča sa "Kosovom" kako bi zadržali šanse da se početkom sljedeće godine nađu na prvenstvu Evrope.

"Očekuje nas drugi krug takmičenja u kvalifikacijama gdje se od nas očekuje najbolja partija. Vrlo su teške okolnosti pod kojima funkcionišemo jer ni danas nismo kompletni. Prvi trening smo tek danas odradili zajedno, nalazimo se u situaciji koja je veoma komplikovana, ali moramo da se adaptiramo na tu situaciju. Pojačavamo teoretske informacije igračima, ali moramo da budemo svjesni da su svi igrači igrali preko vikenda, potom su putovali, tako da moramo da budemo svjesni njihovih kapaciteta i mogućnosti", rekao Irfan Smajlagić, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, na konferenciji za novinare.

U Prištinu će reprezentativci Bosne i Hercegovine kreću u utorak ujutro, sa samo jednim obavljenim zajedničkim treningom.

"Moramo da se adaptiramo na okolnosti. Mislim da nas očekuje teška utakmica, protiv ekipe koja igra na domaćem parketu, koja je uigrana i agresivna, pogotovo kad igraju na svom terenu, ali moramo da damo maksimum ako želimo pozitivan rezultat. Presudne su utakmice protiv Crne Gore i Slovenije jer bodovi koji se računaju za trećeplasirane ekipe isključuju bodove osvojene protiv četvrtoplasirane ekipe. Za plasman u drugi krug ove utakmice nisu presudne, ali u svaku utakmicu po pozitivan rezultat. Ne stavljam imperativ jer je to kontraefekat, a niko od njih ne dolazi da izgubi. Od svakog igrača tražim da da dadne svoj maksimum", rekao je Smajlagić, nastavivši:

"Došli smo u situaciju da pravimo selekciju. Ovo nije tipično za jednu reprezentaciju koja ima kontinuitet. Ne može se desiti da 10-15 igrača prestane da igra i da dođe do vakuuma. Taj kontinuitet dolaska sljedećih igrača nema. Tražimo igrače koji su gladni i motivisani te željni rezultata. Treba nam više vremena za to, mi krećemo od nule i to je specifična situacija. Stvaramo jednu homogeniju unutar ekipe, ali nam treba vremena."

Kapiten reprezentacije Mirsad Terzić igrao je utakmicu Lige šampiona, a potom se zaputio u Tuzlu, na okupljanje "zmajeva".

"Specifična situacija kao i uvijek. Svi smo u nekim takmičenjima, polako se skupljamo, večeras ćemo biti kompletni. Ko je tu, daće svoj maksimum. Nije nam prvenstveni cilj da brojimo bodove nego da radimo na sebi. Iz utakmice u utakmicu, nemam sumnje, biće bolje. Na prvoj sljedećoj utakmici bićemo bolji nego na prethodnim. U svlačionici je dobra atmosfera. Nema nijednog igrača koji nema bolove, ali svi koji su došli daće svoj maksimum", istakao je predvodnik ove generacije bh. rukometaša.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/agencije)