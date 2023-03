Marinović zadovoljan debitantima, ali i efikasnošću: Nadam se da ćemo još napredovati!

"Najvažnija je pobjeda koja će nam donijeti još više samopouzdanja“, rekao je trener Borca Vinko Marinović poslije ubjedljive pobjede nad Tuzla sitijem.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri banjalučkog Borca sa ubjedljivih 3:0 savladali su Tuzla siti u meč u 22. kola m:tel Premijer lige BIH odigranom na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Uprkos svim dešavanjima u klubu u posljednje vrijeme, od kazne koju je izrekla UEFA, najave promjene uprave, a potom i poruke navijača klupskom rukovodstvu tokom utakmice sa Tuzlacima, fudbaleri u crveno-plavom na terenu su pružili vrlo dobru partiju i prilično lako stigli do tri boda pred posljednji dio sezone.

"Prvo da čestitam svojim igračima. Dobili smo 3:0 nakon dugo vremena. U nekim utakmicama, pa i ovdje protiv Širokog nismo neke šanse koristili, ovdje smo poslije dužeg vremena bili efikasni tako da smo iz dve, tri šanse uspjeli dati dva gola i doći do 2:0, a onda u drugom poluvremenu dati još jedan nakon čega je utakmica bila faktički i završena", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

"Kad je u pitanju Tuzla siti dobro smo se pripremali za utakmicu, jer Tuzla ima dobrih i kvalitetnih igrača, oni igraju i Kup i šansu da osvoji trofej, nije to lako igrati na oba fronta. Možda je i to problem bio, pogotovo kada ste u situaciji da se borite za opstanak. Najvažnije je za nas da smo dobili utakmicu i da se polako pripremamo nakon ovog formiranja tabele sutra za narednu utakmicu i ostale utakmice koje nam slijede i da idemo prema svom cilju. Neće biti lako, svaka utakmica će biti teška, ali to je fudbal i očekujem da nam ova pobjeda donese još više samopouzdanja", dodao je Marinović.

Na današnjem meču u dresu Borca vidjeli smo dvojicu debitanata, Janeza Pišeka koji je pošeo meč u startnih 11 i odigrao vrlo dobro, kao i mladog Stefana Marčetića koji je ušao s klupe u drugom poluvremenu.

"Drago nam je da smo danas ubacili mladog Marčetića koji ima tek 16 godina i da će mu ovo biti lijepa uspomena i podstrek za dalji rad", prokomentarisao je Marinović, a onda rekao da njegova ekipa može još da napreduje.

"Mi već dugo vremena radimo, na prošloj utakmici nismo mogli računati na Piščevića i Ninkovića, danas je Piščević preventivno morao da izađe. Sigurno da nam dosta znače u organizaciji igre. Danas je i Pišek dobio priliku iako dugo nije igrao, odigrao je dosta dobro, sa samo tri nedelje rada. Nadam se da će biti još napretka u igri i da ćemo biti i efikasniji".

Možda i svoju najbolju partiju u dresu Borca odigrao je Momčilo Mrkaić, strijelac trećeg gola.

"Sigurno da me to raduje, a tu ima još igrača koji mogu da uđu u formu i to očekujem od njih. Tu je i Jovo Lukić koji isto nije dao dugo vremena gol, ali vjerujem da će proraditi i da će i ostali igrači ući u formu“, zaključio je Marinović.