Srbija IZGUBILA direktno mjesto u Ligi šampiona - DVA kluba idu u kvalifikacije za elitu!

Superliga će sljedeće dvije sezone dati dva predstavnika u Ligu šampiona!

Izvor: MN PRESS

Superliga Srbije završiće takmičarsku sezonu 2022/23 na 11. mjesto UEFA rang liste, što će joj donijeti dva kluba u Ligi šampiona i u sezoni 2024/25.

S obzirom na to da UEFA mijenja pravila od 2024, trenutno je sigurno da sljedeće sezone Srbija ima sigurnog učesnika u grupnoj fazi, a "one tamo" sezone dva tima u kvalifikacijama - jednog u stazi šampiona i jednog u stazi pratilaca, u kojoj će vicešampion igrati i ovog ljeta.

Taj veliki rezultat za fudbal Srbije potvrđen je u četvrtak uveče, s obzirom na to da su turski timovi završili evro-epizode. Fenerbahče je ispao u dvomeču osmine finala Lige Evrope protiv Sevilje, a Sivaspor je ispao u osmini finala Konferencijske lige protiv Fiorentine. Na taj način, za Superligu je ponovo obezbijeđeno pet učesnika u evropskim takmičenjima - i to dvije sezone uzastopno.

U sezoni 2024/25 srpski šampion krenuće od plej-ofa Lige šampiona, a osvajač Kupa ili trećeplasirani će imati šansu da se kroz kvalifikacije bori za Ligu Evrope, uz garantovano mjesto u grupnoj fazi Konferencijske lige.

Promjenom pravila, od 2024. godine Srbija neće imati direktnog učesnika jer će to mjesto pripasti timu koji bude imao najbolji klupski koeficijent, a koji se nalazi na "Stazi šampiona" u kvalifikacijama. Primera radi, to bi moglo da dovede do toga da Dinamo Zagreb "otme" Srbiji to mjesto u grupnoj fazi, dok bi srpski šampion i vicešampion otišli u kvalifikacije.

Koeficijent Dinamo Zagreba je trenutno 55.000, a Crvene zvezde 42.000 (Partizana 25.500) i ako bi ta dva tima bili šampioni, Zagrepčani bi se našli u grupnoj fazi, dok bi srpski klubovi morali u kvalifikacije. U svakom slučaju, ni to da dva srpska tima uđu u kvalifikacije za elitu ne bi trebalo smatrati neuspjehom - naprotiv! To je vijest koja je donedavno bila apsolutno nepojmljiva za naš fudbal, ali su evropski uspjesi Crvene zvezde i Partizana prethodnih godina drastično popravili situaciju u korist naših predstavnika.