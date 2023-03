ŠAHTJOR MOŽE DA ČEKA, A PARTIZAN NE: Igor Duljaj otkrio tajnu Ukrajinaca: NE koje ruši sve i OBAVEZNO pravilo!

Partizanov trener uporedio transfer-politiku dva kluba. Otkrio šta je Partizanu moranje i šta je luksuz koji Šahtjor sebi može da priušti.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Uoči utakmice Partizana protiv Radnika iz Surdulice u petak od 16 časova, značajnu pažnju privukla je izjava trenera crno-bijelih Igora Duljaja o Šahtjoru, koju je izrekao gostujući u Partizanovom podkastu.

Igračka legenda crno-bijelih i ukrajinskog velikana počeo je i trenersku karijeru u Šahtjoru i uoči meča protiv Surduličana bio je upitan za važnu i prinudnu razliku u pristupu srpskog i ukrajinskog kluba transferima. "Šahtjor može da čeka (igrača), Partizan ne može", kratko je odgovorio Duljaj.

Duljaj je u podkastu detaljno opisao transfer-politiku Šahtjora, koja je klubu donosila ogromne prihode, poput prodaje Mihajla Mudrika Čelsiju za 70 miliona evra, Freda Mančester junajtedu za 59, Aleksa Teišerije Đangsu Suningu za 50 miliona, Fernandinja Mančester sitiju za 40 miliona, Vilijana Anžiju za 35 miliona i tako dalje...

"Mi nemamo luksuz da čekamo, a Šahtjor ima takvu filozofiju. Ako dovedu mladog igrača, oni mu daju prostor da se adaptira, ako je potrebno godinu - godinu i po dana. Da se adaptira na ukrajinski fudbal, jer na njegovoj poziciji već imaju igrača koji igra. Naravno, ako može odmah da igra, on će odmah zaigrati. Šahtjor funkcioniše tako da ima igrača koji je član prvih 11, dovede igrača na njegovoj poziciji i polako ga priprema. Kad je taj igrač spreman da uskoči u startnih 11, onda je taj prvi igrač već prodat. To je luksuz koji oni sebi mogu da dozvole".

Kako Šahtjor uvijek prepozna dobrog Južnoamerikanca?

"Tu su ljudi koji su već u Brazilu. Nisu to igrači koji se gledaju preko Jutjuba, već su to ljudi koji se nekoliko mjeseci nalaze u Brazilu, obično su to trojica i prate igrača tri mjeseca. Sva tri izvještaja moraju da se usaglase. Ako jedan kaže 'Ne', onda se igrač ne uzima. Imate dosta primjera u kojima neko predsjedniku Šahtjora kaže da obrati pažnju na neko ime. On to zapiše, sačuva i onda gleda gdje će taj igrač da završi. Ako taj igrač završi u dobrom klubu, onda on kontaktira tog čovjeka i kaže mu 'Imaš njuh, daj mi ime'. Tada se pravi detaljna analiza zbog čega, zašto i šta može poslije Šahtjora. Gleda se i to gdje će završiti poslije Šahtjora", objasnio je Duljaj.

Duljaj je čak šest godina igračke karijere proveo u Šahtjoru, a u tom timu je bio i asistent od 2016. do 2019. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!