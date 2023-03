Zvezdin promašaj postao najbolji strijelac Njemačke, pa nagradu dao Hrvatu!

Jurica Vranješ je otkrio jedan detalj iz njegove karijere u Njemačkoj koji do sada nismo znali, a vezan je za Ailtona i Ivana Klasnića.

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske Jurica Vranješ ispričao je jednu do sada nepoznatu priču o svojim bivšim saigračima Ivanu Klasniću i Ailtonu. Brazilac koji je kasnije došao u Crvenu zvezdu i tu bio jako loš je u Verderu od 1998. do 2004. godine igrao fudbal karijere, a u sezoni 2003/04 bio je najbolji strijelac Bundeslige.

Dao je 34 gola u toj sezoni, proglašen je za najboljeg igrača u Njemačkoj i donio je Verderu titulu ispred Bajern Minhena. U timu u kome je Mladen Krstajić bio stub odbrane i ključni igrač u odbrani naprijed su gospodarili Ailton i Klasnić.

"U tom trenutku kada je Ailton bio najbolji strijelac sa 34 gola, ja mislim da je Klasnić njemu 25 golova namjestio i još je on dao 15. I levom i desnom! U Leverkuzenu sam igrao sa Kirstenom i Berbatovom, u Štutgartu sa Kuranjijem i Mariom Gomezom koji je tada počinjao, u Verderu sa Kloseom i Aitlonom... Bili su tu Hugo Almeida i Nelson Hedo Valdez, od njih je Klasnić bio najkompletniji. Sa njim si mogao da odigraš i lijevom i desnom i glavom, bio je uvijek spreman", ispričao je Jurica Vranješ, a onda otkrio do sada nepoznat detalj - Brazilac je Klasniću ponudio svoj trofej najboljeg strijelca lige! "Kada je poslije sa 34 gola bio najbolji strelac lige i kada je dobio onaj top kao trofej on je stvarno ispao fer. Došao je kod Klasnića i rekao ovo je tvoje!"

Klasnić je nakon Verdera zaigrao za Nant i Bolton, a onda su krenuli ogromni problemi sa zdravljem. Još dok je igrao u Verderu 2007. godine prvi put su mu otkazali bubrezi, a u kasnijem dijelu karijere su se ti problemi nastavili. Sada je, srećom zdrav!

"Onda mu se nažalost desilo to šta se desilo sa bubregom u najboljim godinama. Bio sam kod njega u bolnici, to je bilo gledaš ga prije nedelju dana na terenu i sada ovamo u bolničkoj odjeći, operisan. Katastrofa. Nije uspjelo, pa vadi to napolje, dvije teške operacije, dvije teške operacije", otkrio je Vranješ.