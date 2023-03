Selektor Hadžibegić poručio: "Cilj je šest bodova, brine me minutaža igrača"

Selektor A reprezentacije Faruk Hadžibegić po prvi put u ovom selektorskom mandatu je okupio fudbalere.

Izvor: Promo/Fudbalski savez BiH

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Faruk Hadžibegić, govorio je danas na prvoj pres konferenciji na ovom okupljanju reprezentacije pred utakmice protiv Islanda i Slovačke na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

Sve okupljene je zanimalo može li naša reprezentacija do šest bodova.

"Matematički može", uz smijeh kaže Faruk Hadžibegić, pa nastavlja:

"Cijenim vaš interes koji dajete reprezentaciji. Atmosferu koju vi pravite, a ja je želim, jedan je od uslova da bismo došli do šest bodova. Izuzetno sam zadovoljan željom reprezentativaca koji su jučer došli. Došlo ih je deset, i za mene je to iznenađenje. Stalno govorimo nemaju nacionalni naboj, a imamo dokaz da žele što prije da dođu i reprezentuju državni dres. Danas se kompletiramo, napravićemo ljekarski bilten, napravićemo pregled sa Seom Kolašincem i večeras ćemo znati neko zdravstveno stanje. Želja mi je šest bodova, cilj je da se kvalifikujemo na Evropsko prvenstvo. Te protivnike moramo shvatiti na ozbiljan način i uraditi sve da dođemo do pobjede. To je želja, a i protivnik ima svoje adute, pa ćemo vidjeti", rekao je Hadžibegić, prenosi Sport1.

O reprezentaciji Islanda Hadžibegić je rekao:

"Da li su oni u dobrom ili lošem periodu ne bih mogao reći. Gledao sam ih krajem januara u Portugalu, otišao sam da ih vidim. Vrlo su agresivni, motivisani, dobro trče. Znaju da igraju, vidi se da su iskusna ekipa. Istina je da tada nisu bili kompletni, bilo je 4-5 igrača od one ekipe koji će igrati protiv nas. Impresionirala me je želja da naprave nešto naprave. Volio bih da nisam u pravu, ali oni smatraju da mogu proći grupu i sa te strane ja želim da budemo oprezni. Vraćam se na vrijednost naše ekipe, naše ambicije moraju da budu veće od njihovih".

Na pitanje kako će se snaći sa povredama nekoliko bitnih igrača selektor je rekao kako je svjestan poteškoća, ali o njima nije htio da priča.

"Ako mi dozvolite da vam kažem, da vaš šef kaže idi u Bangladeš snimi reportažu. Morate otići i da nađete rješenje za koje smatrate da je najbolje, a imate mogućnost i da nije. Opet se ponavljam, svjestan sam teškoća, ali ne želim o njima da pričam, šta je tu je".

Iako dosta igrača nema minute u nogama u ovom trenutku u svojim klubovima, nikoga se ne odriče.

"Imam dosta tih problema. Ali, moram respektovati kolege koji su sa tim igračima pravili rezultat. Vrlo je malo igrača koji igraju sve utakmice 90 minuta. Ja se ne odričem nikoga. Ja kao navijač i vi kao navijači imamo drugu viziju. Ali, kada mi sjednemo između nas, osjetimo se ko je spremniji, ko može nešto raditi, ko ima afinitet da igra sa ovim kolegom. Ja moram čuti želje navijača, ali uraditi ono što meni izgleda najadekvatnije u tom momentu", rekao je Hadžibegić.