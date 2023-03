ŠTA KAŽE LUKA!? MA, NIJE IGRAO ON ZA SRBIJU! Vlahović nabacio osmijeh poslije tri gola: Ne zna on šta je pritisak...

Dušan Vlahović konačno nasmijan poslije tri gola za reprezentaciju Srbije u 72 sata. A komentar čuvenog italijanskog napadača Luke Tonija ga je nasmijao...

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Srbija se mučila u Podgorici i nikako nije mogla da "probije" odbranu Crne Gore, a onda je Dušan Vlahović demonstrirao klasu. Ušao je sa klupe, kao iznenađenje selektora Stojkovića, a nije mu dugo trebalo da napravi razliku na terenu. Ubrzo pošto je jedan napad po lijevoj strani propao i iznervirao Piksija, ponovio se maltene isti, samo sada sa vrhunskom završnicom Vlahovića koji je u 78. "načeo" Mijatovića, da bi u nadoknadi i potvrdio pobjedu od 2:0.

U izjavi za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije kazao je da je utakmica "bila teška kao što su i očekivali", dodavši da su svi srećni zbog dvije pobjede u ovom mini-ciklusu, dok se i sam Vlahović nada da će nakon tri gola u dresu "orlova" sada da mu krene i u opremi sa grbom Juventusa.

"Vučinić? Pričali smo jer je bivši igrač Juventusa, veliki fudbaler, dao mi je poneki savjet, pričali smo o aktuelnoj situaciji o klubu, reprezentaciji... Nadam se da ću sada da proradim u Juventusu, ušao sam u seriju, dao sam dva pogotka danas, najbolje bi bilo da nastavim to i u Juventusu", otvoreno je priznao srpski napadač.

Interesantno, čuveni italijanski napadač Luka Toni je pratio nastupe Vlahovića u dresu Srbije i povodom njegove krize u Seriji A (nije dao gol šest utakmica, još od februara), kazao je da je "sve u glavi i da ima veći pritisak u Juventusu".

"To kaže? Ha, nije Toni igrao za našu reprezentaciju, ne zna šta je to!", nasmijao je Dušan Vlahović: "Cijela naša država čeka gol i raduje se našim uspjesima. Nemam ja nikakav pritisak, samo da ja sada nastavim jako, to je bio samo jedan period i to će sve doći na svoje".