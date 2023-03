SELEKTOR ŠVEDSKE NAPAO SRBINA U EMISIJI POSLIJE MEČA: "Što ne predstavljaš Srbiju?" (VIDEO)

Bivši fudbaler Bojan Đorđić zamjerio je selektoru Švedske izbor igrača i sve se odjednom pretvorilo u svađu, pa i spominjanje porijekla.

Fudbalska reprezentacija Švedske neočekivano se nije plasirala na Svjetsko prvenstvo u Kataru, ali je Jane Anderson "preživio" na klupi državnog tima i povjeren mu je zadatak da Skandinavce odvede na Evropsko prvenstvo 2024. Ipak, novi ciklus nije krenuo idealno pošto ih je Belgija "isprašila" 3:0, da bi poslije toga bilo mnoštvo kritika čak iako su Šveđani razbili Azerbejdžan 5:0, što je posebno iznerviralo selektora Andersona.

Tako je Bojan Đorđić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Mančester junajteda, koji godinama radi kao stručni konsultant u Švedskoj, "pecnuo" selektora zbog male minutaže Jesera Karlsona iz AZ Alkmara (osam minuta). Na konstataciju da igra u životnoj formi (10 golova i osam asistencija ove sezone), Anderson se odmah iznervirao i užao u raspravu.

"Kao prvo, nisam siguran da li je u životnoj formi kao što ti kažeš. Imao je odlične igre prije povrede zbog koje je na jesen bio van terena čak pet mjeseci. Nakon što se vratio, jedva da je dao gol, ali lagano se sada vraća u formu. Juče sam dugo razgovarao sa njim. Možemo da pričamo o selektiranju ekipe, možemo da provedemo cijelu je***u noć pričajući o tome. Mislim da je on odličan fudbaler, ali ako igra Karlson, onda će Isak ili Đekereš biti na klupi. Ko od njih dvojice da ne igra?", upitao je Anderson i nadao se da će se na tome završiti polemika, međutim tek tada je Đorđić reagovao.

"Promijeni formaciju na 4-2-3-2 ili 4-4-2", bio je odgovor rođenog Beograđanina koji je još od malih nogu u Švedskoj: "Ako si ti trener, onda budi to umjesto mene. Ne mogu više da podnesem ta stalna prigovaranja. Lično to shvatam? Ma ne. Pa pričamo o igraču koji je ušao u igru i dao gol iz svoje druge šanse. Došao sam vam u studio, a vi tako dižete ruku na mene i pola sata samo nešto kukate i prigovarate".

U pokušaju da smiri situaciju, riječima da nema potrebe da diže ton na njih jer predstavlja Švedsku sa deset miliona stanovnika, Đorđić je još više iznervirao Andersona koji ga je pitao: "Koga ti predstavljaš?". Smireno mu je Đorđić odgovorio da predstavlja Švedsku i da ne razumije pitanje, ali je jasno bilo da se selektor "potučen" činjenicama dohvatio porijekla.

"Možda je trebalo da predstavljaš nekog drugog... Došao sam ovdje da odgovaram na pitanja, a vas četvorica me samo napadate nešto. A pobijedili smo 5:0?! Eto, ti si baš bio igrač i trener na ovom nivou", rekao je Anderson i potom dobio odgovor koji je izgleda i tražio sve vrijeme: "Koga je to ja trebalo da predstavljam. Koju drugu zemlju? Možda Srbiju? Šta uopšte pokušavate da kažete. Šta to implicirate? To je baš loš odgovor. Predstavljam ovu zemlju baš kao i vi. Užasno nizak udarac selektora jedne reprezentacije".

Ubrzo poslije toga je selektor Anderson "proključao" i napustio studio, nezadovoljan načinom na koji se pričalo nakon ubjedljive pobjede Švedske, s tim da su tri gola "pala" u posljednjih deset minuta.