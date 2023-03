SUDIJA SE UHVATIO ZA GLAVU KAD JE SHVATIO ŠTA JE URADIO! Igrači "skočili" na njega, a onda je pogledao u sat... (VIDEO)

Fudbalski sudija Đuzepe Mucera je bio glavna tema u italijanskim medijima zbog kiksa na utakmici Serije C.

Fudbalski sudija iz Italije Đuzepe Mucera bio je proteklog vikenda glavna tema u fudbalskim krugovima zbog kiksa koji je napravio na utakmici Serije C između Vićence i Arcinjano Valkijampe. On je sudio kraj utakmice iako je ostalo još 70 sekundi do kraja, pa su se domaći igrači ustremili ka njemu i počeli da oštro protestuju zbog ove greške. Sudija se, uvidjevši grešku, uhvatio za glavu i promijenio svoju odluku i utakmica se nastavila, a ovaj propust se dogodio u četvrtom minutu sudijske nadoknade.