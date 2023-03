Mitrović se oglasio prvi put poslije suspenzije: Nije trebalo to da uradim, izvinio sam se!

Poslije crvenih kartona i haosa na terenu oglasili su se Aleksandar Mitrović i Marko Silva.

Izvor: Profimedia

Aleksandar Mitrović napravio je glupost na meču protiv Mančester junajteda u FA Kupu. Poslije crvenog kartona koji je dobio njegov saigrač Vilijan, on je povukao sudiju za ruku i Kris Kavano je i njemu pokazao crveni. Nastao je potpuni haos na terenu, protesti sa svih strana, pa je isključen i trener Marko Silva. Poslije svega toga oglasili su se i jedan i drugi.

Srpski napadač svjestan je da je trebalo drugačije da kanališe svoj bijes.

"Dozvolio sam sebi da me frustracija pobijedi, reagovao sam pogrešno. Želeo sam da privučem pažnju sudije i shvatam da nije trebalo da stavim svoju ruku na njegovo tijelo. Razumijem zašto mi je pokazao crveni, moj prvi od sezone 2015/16. Prihvatam kaznu od tri meča, pričao sam sa sudijom Kavanoom i izvinio se, prihvatam i kaznu od strane kluba. Želim sve to da stavim iza sebe i da pomognem saigračima na terenu što je prije moguće", rekao je Mitrović koga sad čeka drakonska kazna. Tri meča će propustiti sigurno, ali fudbalska asocijacija Engleske (FA) ima mogućnost da to produži, neki su tražili da bude kažnjen i na 10 mečeva.

Izvinjenje je uputio i šef struke tima iz Londona. "Trebalo je bolje da kontrolišem emocije. Žalim zbog toga što se dogodilo, pričao sam sa sudijom Kavanoom i izvinio se. Zna da ga poštujem i da razumijem da radi svoj posao. Nažalost, taj dan se nismo složili sa određenim odlukama, ali razumijem da je on jedan od najboljih arbitara u Engleskoj i da će se naši putevi ponovo ukrstiiti. Žao mi je i što nisam mogao da budem na klupi u meču koji je mogao da bude istorijski za naš tim u vidu plasmana u polufinale FA kupa. Hvala svima na podršci", poručio je Silva.