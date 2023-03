Najteži protivnik? NISU MESI I RONALDO! Legendarni igrač Junajteda šokirao sve: "Ma, taj te prati i u toalet!"

Patris Evra iznenadio je mnoge kada je rekao da je za njega najteži rival bio Džejms Milner...

Izvor: Profimedia

Igrao je sa Kristijanom Ronaldom i protiv njega, čuvao je Lionela Mesija, branio je mnoge poznate napadače, ali najteži protivnik za Patrisa Evru nije niko od njih. Odgovor nekadašnjeg igrača Mančester junajteda šokirao je mnoge, najviše problema pravio mu je - Džejms Milner (37)! Iskusni engleski fudbaler još uvijek igra fudbal, nosi dres Liverpula i izgleda da nije slučajno što ga Jirgen Klop toliko cijeni.

Tokom gostovanja u jednom podkastu francuski fudbaler dobio je pitanje oko igrača koji mu je pravio najviše problema.

"Najteži protivnik je Džejms Milner. Da, Džejms Milner. On me je frustirao, jak je, odličan je bio u vazduhu, sa klizećim startovima. Prati te svuda. Ideš u toalet, on te i tamo prati. Mašina je, moj najteži rival", rekao je Evra.

Čak je i voditelj bio iznenađen, mislio je da će odabrati Lionela Mesija ili Kristijana Ronalda.

"Nisu Mesi ili Ronaldo. Možete da pitate Rija Ferdinanda, zna kako je bilo na treningu. Ako Kristijano dođe na moju stranu idem ili na loptu ili na čovjeka. Poslije tri minuta treninga prelazio je na drugu stranu. Imam djecu, čovječe, nisam htio da me osramoti", nasmijao se Evra.