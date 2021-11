Muka mi je od toga da Mesi dobija Zlatnu loptu! Legendarni Francuz bijesan, ima samo dva kadidata za priznanje!

Lionel Mesi bi ponovo mogao da bude nagrađen iako nije imao impresivnu godinu.

Izvor: Profimedia

Bliži se dan kada se dodjeljuje Zlatna lopta za 2021. godinu, a već su krenule glasine da će ove godine dobitnik priznanja biti Lionel Mesi.

Iako je imao jako slabu sezonu sa Barselonom i ne blista u Pari Sen Žermenu postoji mogućnost da bude proglašen za najboljeg fudbalera na svijetu. To je naljutilo nekadašnjeg legendarnog lijevog beka Mančester junajteda i reprezentacije Francuske Patrisa Evru.

"Dosta mi je više toga da daju Zlatnu loptu Lionelu Mesiju, muka mi je od toga. Šta je on to uradio ove godine? Osvojio je Kopa Ameriku? To je lijepo, ali šta je radio sa Barselonom cijele godine", zapitao se Francuz.

Nagrada će biti dodjeljena ovog ponedeljka, a Evra ima dosta drugačije mišljenje od mnogih kada je u pitaju to ko treba da dobije nagradu.

"Po mom mišljenju Zlatna lopta mora da ide Žoržinju ili Kanteu", istakao je on.